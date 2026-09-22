President Nausėda: USA vägede uus rotatsioon on Leedu poole teel

"Suurepärane uudis Leedule, USA väed jätkavad teenistust meie riigis. Oleme tänulikud president Donald Trumpile ja USA administratsioonile selle otsuse eest, mis on oluline mitte ainult Leedule, vaid ka kogu piirkonna julgeolekule," vahendas presidendi kantselei Nausėda sõnu.

"USA sõjaline kohalolek Leedus on meie heidutuse ja kollektiivkaitse asendamatu osa ning meie liitlaste otsusekindlus meiega koos seista saadab selge sõnumi, et NATO on valmis kaitsma oma territooriumi iga sentimeetrit," lisas Nausėda.

Presidendi sõnul pole USA vägede täpne arv veel selge, kuid see ei ole väiksem kui varem.

Nausėda märkis, et kuna julgeolekukeskkond Euroopas on endiselt keeruline, on ülimalt oluline transatlantilise sideme tugevus ja liitlaste nähtav kohalolek.

"Samal ajal on see järjekordne konkreetne kinnitus, et tugevam Euroopa ja Ameerika kindel pühendumus Euroopa julgeolekule tugevdavad teineteist," ütles Nausėda.

Leedu on andnud märku valmisolekust võõrustada kuni 1500 USA sõdurit.