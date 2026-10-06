Leedu loodab saada oma pinnale USA alalise sõjaväebaasi

Leedu loodab, et Ameerika Ühendriigid rajavad sinna oma sõjaväebaasi ning lubab katta selle kulud. Leedulaste optimismi suurendas ka USA presidendi lubadus sellekohast ettepanekut kaaluda.

Leedu peaminister Mindaugas Sinkevičius ütles, et tegi ettepaneku muuta USA vägede kohalolek Leedus püsivaks baasiks septembris toimunud kohtumisel USA presidendi Donald Trumpi eriesindaja John Coale'iga, kui see Vilniuse kaudu Valgevenes käis.

Teisipäeval teatas Sinkevičius, et Leedu on valmis katma USA sõjaväebaasi rajamise kulud, kui Washington nõustub selle sinna rajama.

Esmaspäeval oli Trump vastuseks Leedu rahvusringhäälingu LRT ajakirjaniku Augustinas Šemelise sellekohasele küsimusele vastates öelnud, et kaaluks sinna USA sõjaväebaasi rajamist: "Nad on minu sõbrad, nad on suurepärased inimesed, seega kaalume seda kindlasti."

Q: Lithuania has invited the U.S. to establish a permanent U.S. base in Lithuania. Trump: We will certainly look at it. I know so many people in Lithuania. They are great people. https://t.co/dPamjteoiq — Clash Report (@clashreport) October 5, 2026

"Mul on hea meel, et sellesse ideesse suhtutakse tõsiselt... See on äärmiselt oluline heidutuse ja julgeoleku tagatis," kirjutas Sinkevičius teisipäevals ühismeedias. "Meie partneritel on vaja teha vaid poliitiline otsus vägede alaliseks paiknemiseks ning Leedu on valmis katma sellega seotud kulud."

Euroopa Liidu ja NATO liikmena piirneb Leedu Venemaa Kaliningradi oblasti ja Moskva lähedase liitlase Valgevenega. USA on alates 2019. aastast hoidnud Leedus rotatsiooni korras umbes tuhandest sõdurist koosnevat soomuspataljoni, mis tähendab, et väed saabuvad ja lahkuvad iga paari kuu järel.

Leedu poliitikud reageerisid siiski skeptiliselt USA presidendi ütlusele, vahendas LRT. Kuigi sellised avaldused on julgustavad, pole nende sõnul veel teavet selle kohta, et selles osas oleks ette võetud konkreetseid plaane või samme.