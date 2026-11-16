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Kaunas: Leedu esitas USA-le ettepanekud alalise baasi rajamiseks

Välismaa
Leedu võttis esmaspäeval vastu USA vägede uue rotatsiooni
Leedu võttis esmaspäeval vastu USA vägede uue rotatsiooni Autor/allikas: SCANPIX/EPA/VALDA KALNINA
Välismaa

Leedu esitas Washingtonile ettepanekud USA alalise sõjaväebaasi rajamiseks riiki ja arutelud selle üle käivad, ütles kaitseminister Robertas Kaunas.

"Ettepanekute pakett on läbi arutatud ja üle antud. Samas ei tohiks me seda küsimust liialt lihtsustada, mõeldes, et saadame lihtsalt kirja ja saame vastuseks jah või ei. See on pikk protsess, pikad läbirääkimised," ütles Kaunas esmaspäeval rahvusringhäälingule LRT.

Leedu on tema sõnul juba alustanud USA-ga läbirääkimisi Ameerika vägede alalise kohaloleku tagamiseks riigis. Kaunas märkis, et ka Poola pidi sarnase sõjalise kohaloleku osas otsust kaua ootama.

Ministri sõnul ei sõltu otsus mitte ainult sõjalisest taristust ja võimekusest, vaid ka suutlikkusest pakkuda sõduritele ja nende peredele sobivaid elutingimusi, sealhulgas vajalikku tsiviiltaristut. Näitena tõi ta Leedus paikneva Saksa brigaadi.

Novembri alguses ütles Kaunas, et arutas USA vägede alalise paigutamise võimalust Ühendriikide suursaadikuga NATO juures Matthew Whitakeriga.

Oktoobri alguses ütles USA president Donald Trump, et Washington kaalub võimalust rajada Leetu alaline sõjaväebaas.

Peaminister Mindaugas Sinkevičius on varem öelnud, et Leedu on valmis USA vägesid alaliselt võõrustama ja katma riiki rajatava alalise sõjaväebaasi kulud.

Leedu võttis esmaspäeval vastu ka USA vägede uue rotatsiooni.

Äsja saabunud USA väed hakkavad paiknema kindral Silvestras Žukauskase polügoonil. Eelmisel nädalal teatasid ametnikud plaanist eraldada 2030. aastaks polügooni taristule ja vastuvõtva riigi toetuse paketile lisarahastust enam kui 55 miljonit eurot.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

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