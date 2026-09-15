NATO hävitajad tulistasid Leedus alla sinna tunginud drooni

"NATO hävitajad hävitasid Leedu õhuruumi tunginud drooni. Tänan liitlaste isikkoosseisu kiire reageerimise eest," seisis Nauseda avalduses.

Leedu president märkis selliste tegevuste tähtsust Venemaa sagenenud agressiooni taustal Ukraina vastu.

"Seoses Venemaa agressiooni intensiivistumisega Ukraina vastu on selline valmisolek meie piirkonna jaoks elulise tähtsusega. Koos NATO liitlastega kaitseb Leedu oma õhuruumi," sõnas riigipea.

Leedu väljaanne LRT teatas, et mõni minut pärast südaööd andis tuletõrje- ja päästeamet teada drooni tungimisest Leedu territooriumile ning mitmes riigi piirkonnas kuulutati välja võimalik õhuoht.

Umbes 30 minutit hiljem sai teatavaks, et droon tulistati õhus alla.

Kell 01.00 täpsustas kriisijuhtimiskeskuse juht Vilmantas Vitkauskas LRT eetris, et droon tulistati alla Kaunase piirkonnas asuvas Kaišiadoryse rajoonis. Esialgsetel andmetel Pratkūnai küla lähedal.

Sündmuskohale suundusid Leedu sõjaväepolitsei, politseinikud ja teised teenistused.

"Üksused läksid välja, et teha kindlaks, millise drooniga oli tegu, millised olid selle parameetrid ja mis oli lennu eesmärk," selgitas Vitkauskas.

Ametniku sõnul tulistati droon alla Kaunase järvede lähedal maapiirkonnas. Puudub teave vigastatute või tekitatud kahju kohta.

"See saab olema keeruline, kuid otsingud jätkuvad öösel. Teeme kõik endast oleneva, et need rusud võimalikult kiiresti üles leida," ütles juhataja.

Esialgsetel andmetel lendas droon Leetu tõenäoliselt Valgevene territooriumilt.

"Jah, Valgevenest. Seejärel Lentvaris, Trakai rajoon. See objekt liikus lääne suunas," ütles ametnik, kui kirjeldas drooni esialgset trajektoori.