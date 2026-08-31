Leedu presidenti teavitati CIA juhi Moskva kõnelustest

Leedu president Gitanas Nausėda ütles esmaspäeval, et teda teavitati USA Luure Keskagentuuri (CIA) direktori John Ratcliffe'i ja Venemaa ametnike hiljutistest kõnelustest Moskvas, kuid nende sisu jääb konfidentsiaalseks.

"Kuna Ühendriigid ei soovi selle kohtumise sisu avalikustada, järgime kehtestatud protokolli. Võin hetkel öelda, et kohtumine täitis seatud eesmärgid ja selle sihiks oli pingete vähendamine piirkonnas," ütles Nausėda Vilniuses ajakirjanikele.

"Loodan väga, et see sõnum jõudis Kremli režiimini täpselt õigel ajal," lisas Nausėda.

Ratcliffe tegi eelmisel nädalal etteteatamata visiidi Moskvasse. The Wall Street Journal teatas, et reis oli seotud USA luureandmetega Venemaa varajaste ettevalmistuste kohta võimalikuks sõjaliseks mobilisatsiooniks.

Politico teatel hoiatas Ratcliffe Moskvas Venemaa ametiisikuid konflikti eskaleerimise eest USA NATO liitlaste, sealhulgas Eesti, Läti ja Leedu vastu.

"Ei maksa salata, et kohtumist ei korraldatud juhuslikult, vaid sooviti edastada kindlaid sõnumeid, mis tuli just praegu kohale viia," ütles Nausėda.

Samas leidis president, et kohtumisele pööratakse liiga palju tähelepanu, märkides, et kuigi regiooni julgeolekuolukord on endiselt pingeline, ei ole see viimasel ajal dramaatiliselt halvenenud.

"Minu hinnangul on olukord olnud piisavalt pingeline ajast, kui Venemaad hakkasid tabama Ukraina võimsad löögid sügaval riigi territooriumil, mis teatud mõttes surub Kremli režiimi nurka," lisas Nausėda.

Nausėda hoiatas, et see võib kujutada endast täiendavat ohtu.

Tema märkused tulevad ajal, mil kogu Euroopas on sagenenud intsidendid, mida lääneriikide valitsused on iseloomustanud kui hübriidsõda.

Luureteenistused on varem hoiatanud, et Venemaa kaalub rünnakuid NATO idatiiva riikide kriitilise tähtsusega taristu vastu, kasutades selleks Ukraina droone.