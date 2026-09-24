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Leedu kaitseminister: USA üksused saabuvad oktoobris

Välismaa
USA sõdurid õppusel Eestis.
USA sõdurid õppusel Eestis. Autor/allikas: Kaitseväe Peastaap / mil.ee
Välismaa

Ameerika Ühendriikide relvajõudude uus kontingent saabub regulaarse vägede rotatsiooni raames Leedusse oktoobris, teatas Leedu kaitseminister Robertas Kaunas.

"Praegu käivad ettevalmistused ja logistilised korraldused ning kaks pataljoni saabuvad Leetu oktoobri lõpus," ütles Kaunas.

Kaunase sõnul jääb USA sõdurite arv sarnaseks varasemaga, ehk Leedusse paigutatakse umbes 1000 sõjaväelast.

Leedusse toodavad üksused on raskerelvastusega varustatud pataljon, mille relvastuses on ka Abramsi tankid, teine on aga pioneeripataljon, mille ülesandeks saab toetada Leedu diviisi arendamist, piirikaitset ja kaitselahendusi.

USA üksused jäävad Leedusse üheksaks kuuks.

Kolmapäeval Pentagonis visiidil viibinud Kaunas arutas USA vägede paigutamist Ühendriikide asekaitseministri abi Elbridge Colbyga ja tegi ettepaneku kaaluda alalise USA sõjaväebaasi rajamise võimalust Leetu. Minister märkis, et selles küsimuses pole veel otsuseid tehtud.

Sel suvel lõpetas Leedus oma rotatsiooni senine, umbes tuhandes USA sõdurist koosnenud kontingent.

USA on Leetu regulaarselt oma pataljone saatnud alates 2019. aastast. Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022. aastal muutis Washington oma Leedus asuvate vägede staatuse pidevaks rotatsiooniliseks paigutuseks.

Leedu on varem teatanud valmisolekust võõrustada kuni 1500 USA sõdurit.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: BNS

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