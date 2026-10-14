Otse kell 12: riigikogu infotunnis Kallas, Joller, Leis

Leis vastab küsimustele lennunduse, kortermajade rekonstrueerimise, Rail Balticu, taristu olukorra ja taristu ning kohalike teede remondi rahastuse kohta.

Joller vastab küsimustele, mis puudutavad segaseid sõnumeid sotsiaalministrilt ning kriisimeditsiini.

Küsimused Kallasele käsitlevad inimeste muresid, olukorda riigis, õpetajaid ja kaasavat haridust, hariduse rahastamist ning energeetikat.

Riigikogu infotunnis vastavad täna parlamendiliikmete küsimustele haridus- ja teadusminister Kristina Kallas peaministri ülesannetes, sotsiaalminister Karmen Joller ning taristuminister Kuldar Leis.

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