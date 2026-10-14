Otse kell 12: riigikogu infotunnis Kallas, Joller, Leis
Riigikogu infotunnis vastavad täna parlamendiliikmete küsimustele haridus- ja teadusminister Kristina Kallas peaministri ülesannetes, sotsiaalminister Karmen Joller ning taristuminister Kuldar Leis.
Küsimused Kallasele käsitlevad inimeste muresid, olukorda riigis, õpetajaid ja kaasavat haridust, hariduse rahastamist ning energeetikat.
Joller vastab küsimustele, mis puudutavad segaseid sõnumeid sotsiaalministrilt ning kriisimeditsiini.
Leis vastab küsimustele lennunduse, kortermajade rekonstrueerimise, Rail Balticu, taristu olukorra ja taristu ning kohalike teede remondi rahastuse kohta.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi