Otse kell 12: riigikogu infotunnis Kallas, Vahtras, Taro
Riigikogu infotunnis vastavad täna parlamendiliikmete küsimustele haridus- ja teadusminister Kristina Kallas peaministri ülesannetes, majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras ning siseminister Igor Taro. Kell 12 algavat infotundi näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Kallas vastab küsimustele, mis puudutavad koolitoitu, tervishoidu, olukorda riigis ning korruptsiooniohte kaitevaldkonnas. Taro vastab küsimustele julgeoleku, riigi julgeoleku ja elutähtsate teenuste tagamise kohta. Vahtras vastab elukallidust puudutavale küsimusele.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi