Otse kell 12: riigikogu infotunnis Kallas, Vahtras, Taro

Riigikogu infotunnis vastavad täna parlamendiliikmete küsimustele haridus- ja teadusminister Kristina Kallas peaministri ülesannetes, majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras ning siseminister Igor Taro. Kell 12 algavat infotundi näeb otsepildis ERR-i portaalis.