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Otse kell 15: riigikogu arupärimistele vastavad Ligi ja Joller

Eesti
Eesti

Riigikogu tänasel istungil vastavad parlamendiliikmete arupärimistele rahandusminister Jürgen Ligi ja sotsiaalminister Karmen Joller. Kell 15 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Arupärimistele eelneb kolme seaduseelnõu esimene lugemine.

Ligi vastab arupärimisele, mis käsitleb maksejõuetute ettevõtete kahju riigile.

Joller vastab arupärimistele, mis käsitlevad terviseandmete vaatamise õiguspärasust, proportsionaalsust ja järelevalvet, Eesti inimeste vähest tervena elatud eluiga ning naiste tugikeskuse rahastamist.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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