Otse kell 12: riigikogu infotunnis Kallas, Herem ja Ligi

Kallasele esitatavad küsimused puudutavad kõrghariduse rahastamist aastatel 2027–2030, õpetajate, päästjate, politseinike ja kultuuritöötajate palkasid, haridusvõrgu tulevikku ja energeetikat. Herem vastab küsimustele, mis käsitlevad riigikaitselist olukorda Ida-Virumaal ja riigikaitset. Ligi vastab küsimustele, mis puudutavad laste vaesust ja perede toimetulekut, hasartmängumaksu, perepoliitika eelarve vähendamist ja toiduainete hinnatõusu.