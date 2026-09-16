Otse kell 12: riigikogu infotund ja uued ministrid annavad ametivande

Riigikogu infotunnis vastavad täna parlamendiliikmete küsimustele peaminister Kristen Michal, sotsiaalminister Karmen Joller ja välisminister Margus Tsahkna. Pärast infotundi annavad uued ministrid ametivande.

Kell 12 algavat infotundi ja kell 14 algavat ametivannete andmist näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Michal vastab küsimustele, mis puudutavad vastutust, erihoolekande süvenevat kriisi, korralagedust kaitsevaldkonnas, kaitsevaldkonna läbirääkimisi, riigivalitsemist ja peaministri vastutust, võitlust konservatiivse kaheksajalaga, peaministri rolli julgeoleku tagamisel ning julgeolekut.

Kell 14 algaval riigikogu täiskogu istungil annavad parlamendi ees ametivande kaitseminister Martin Herem, energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo ning majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras.