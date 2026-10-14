Riigikogu arutab valitsuse umbusaldamist tõenäoliselt esmaspäeval

Riigikogu opositsioon esitas avalduse valitsuse umbusaldamiseks, millel on 34 allkirja. Umbusalduse läbiminek on aga praktiliselt võimatu ning Keskerakond, Isamaa ja EKRE süüdistavad selles sotsiaaldemokraate.

Umbusaldusavalduse esitajad leiavad, et Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsioonivalitsuse tegevust saadavad pidevad skandaalid, mis süvendavad veendumust, et peaminister Kristen Michal on oma ametis läbi kukkunud. Opositsioonierakondadest ei kirjutanud umbusaldusele alla sotsiaaldemokraadid, kuigi neid kutsuti korduvalt ühinema.

"Sotsiaaldemokraadid on ka välja öelnud, et nad arvavad, et mida hiljem tulevad valimised, seda rohkem on neil võimalus mandaatide arvu suurendada. Ja teine pool, mis on võib olla veel küünilisem, et neile tõepoolest meeldib praegune valitsus," sõnas Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats.

EKRE esimees Martin Helme sõnul oleks umbusalduse pidanud esitama juba varem.

"Sotsid venitasid ja mängisid siin mänge ja meil oli lootus, et meil õnnestub ka sotsid kaasa tuua selle umbusaldamisega ning sellisel juhul oleks ta läbi läinud, aga sotsid on otsustanud, et nemad on kaolitsioonierakond ilma ministriteta," ütles Helme.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et sotsiaaldemokraadid toetaksid umbusladust, kui selle koostajad selgitaksid, milline valitsus ja mis plaaniga tuleb võimule pärast praeguse kukutamist.

"Küsimus ei ole, kas ühele poliitikule meeldib teine erakond või teine poliitik. Küsimus on selles, kes Eesti riiki edasi juhib. Seda plaani ei ole Martin Helmel, Urmas Reinsalul ega Mihhail Kõlvartil," ütles Läänemets.

Fraktsioonitutest saadikutest ei andnud allkirja Kersti Sarapuu, Enn Eesmaa ja Tõnis Mölder, kelle sõnul mõjub umbusaldus, mis läbi ei lähe, valimiseelse käiguna.



"Oleks selle umbusalduse taga olnud sotsiaaldemokraadid ehk meil oleks reaalne võimalus saada 51 häält, siis ma arvan, et ka fraktsiooni mittekuuluvad poliitikud oleksid oluliselt tõsisemalt sellesse umbusaldusavalduse teksti, aga ka selle menetlemisse suhtunud," sõnas Mölder.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et juhul kui ka umbusaldus läbi ei lähe, siis näitab see, millised on poliitilised jõujooned ning millised erakonnad toetavad praegust valitsust.

"Ja seetõttu ongi vaja määrata avalikkuse jaoks, poliitilise maastiku jaoks see, millel rajaneb Michali valitsuse toetus ja millised poliitilised jõud võtavad Michali poliitilise agenda elluviimise eest täieliku ja kõikehõlmava vastutuse," lausus Reinsalu.

Reformierakonna fraktsiooni esimehe Õnne Pillaku sõnul pole Reformierakonnal sotsiaaldemokraatidega kokkuleppeid. Koostööd võiksid kõik erakonnad rohkem teha.

"Järgmisel nädalal, kui see arutlusele tuleb, siis sellest tuleb valitsuse usaldushääletus. Mis iganes nende kavatsused olid, siis see, kui valitsuses saame tööd jätkata ja segadust juurde ei tule, on hea," ütles Pillak.

ERR-ile teadaolevalt on umbusaldus riigikogus arutusel tõenäoliselt alles esmaspäeval.