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Keskerakond ja EKRE teeks erakorraliste valimiste asemel vahevalitsuse

Eesti
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Riigikogu trepid ja koridor.
Riigikogu trepid ja koridor. Autor/allikas: Siim Lõvi/Priit Mürk/ERR
Eesti

Kui varem rääkisid nii Isamaa, Keskerakond kui ka EKRE pärast valitsuse umbusaldamist erakorraliste valimiste vajadusest, siis nüüd räägivad Keskerakond ja EKRE vahevalitsusest.

EKRE esimees Martin Helme ütles, et sellisesse valitsusse võiks kaasata võimalikult poliitikaväliseid spetsialiste. "Sellel (vahevalitsusel - toim.) ei ole suurt ambitsiooni midagi ette võtta ja mille suur eesmärk on viia meid korraliste valimisteni," ütles

Umbusaldus valitsusele läheks läbi siis, kui selle poolt hääletaksid kõik opositsioonifraktsioonid ja aknaalused.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats ütles, et veenda püütakse nii sotse kui ka aknaaluseid.

"Meie töö ongi nii halva kui heaga neid survestada, et nad jõuaks sellele otsusele, et nad tuleks meiega kaasa ja et me saaksime koos Reformierakonnavaba valitsuse. Ja ma arvan, et mida varem, seda parem," ütles Laats.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et Isamaa ei ole vahevalitsuse suhtes veel seisukohta kujundanud, ent Isamaa eelistus on endiselt korraldada erakorralised valimised.

Sotsiaaldemokraadid ei näe end valitsuskoalitsioonis enne märtsikuiseid valimisi ja umbusaldusega on nad nõus liituma juhul, kui Isamaal, Keskerakonnal ja EKRE-l on valmis plaan toimivast uuest valitsusest.

"Lihtsalt rääkida umbusaldusest teadmata, mis pärast umbusaldust juhtub, millisesse kaosesse riik läheb, kui sellel ei ole valitsust ja uut valitsust ei suudeta paika panna, siis sellist ei ole võimalik toetada," ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets.

Fraktsioonitud ehk aknaalused arutavad olukorda esmaspäeval. Tõnis Mölder ütles, et asjal pole mõtet, kui kogu opositsioon kaasa ei löö.

"Siis on tegemist sellise poliitilise mänguga ajakirjanduses, mida erakonnad enne valimis teevad. Kui see plaan on tõsine, siis me oleme valmis seda arutama. Kui see plaan ei ole tõsine ja mõni erakond ei löö selles kaasa, siis me selle heaks aega ei kuluta," ütles Mölder.

Urmas Reinsalu ütles, et umbusaldamine tuleb ja seda ka juhul, kui see võib läbi kukkuda.

"See on poliitiline reaalsus, mis peegeldab ühiskonna valikuid ja lootusi. 2023. aasta kevadest on praegune parlamendikoosseis. Tõsi küll on toimunud väga palju manööverdavaid liikumisi erinevate parlamendiliikmete poliitilise positsiooni vahetumisena, aga see tähendab, et siis lükkub edasi poliitika muutus," sõnas Reinsalu.

Reinsalu erakonnakaaslane Jaanus Karilaid kirjutas sotsiaalmeedias, et erakorralisi valimisi ei jõua enam teha.

"Erakorralistest valimistest nüüd enam pole mõtet rääkida. Sotside põlvevärin kaotas kriitilist aega liiga palju. Korralised valimised on kohe ukse ees: 7. märtsil 2027 otsustab rahvas, kes Eestit edasi juhib," märkis ta.

"Kas Reformierakonna valitsust umbusaldada? Jah, aga 51 umbusaldavat häält kuulub poliitiliste imede valdkonda. Järelikult lepime kokku poliitilistes sisuotsustes lähimate kuude jooksul," kirjutas ta veel.

Urmas Reinsalu sõnul esitab opositsioon umbusaldusavalduse lähiajal ning Martin Helme sõnul on see nädalate küsimus.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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