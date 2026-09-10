Isamaa, Keskerakond ja EKRE läheks Michali umbusaldamisega edasi ka SDE-ta

Riigikogu opositsioonierakonnad Isamaa, Keskerakond ja EKRE ootavad, et peaminister Kristen Michali (RE) umbusaldamisega ühineks samuti opositsiooni kuuluv Sotsiaaldemokraatlik Erakond, ent kui nad seda ei tee, minnakse edasi ka ilma nendeta. Sotside juht Lauri Läänemets nimetas umbusaldamise algatust poliitetenduseks.

"Ma arvan, et neil on võimalik oma seisukohta kaaluda, see võimalus tuleb neile anda, aga ma arvan küll. Ma arvan, et see (Michali umbusaldamine ka ilma SDE-ta - toim.) annab selge määratluse, kes siis toetavad Michali valitsust ja kes seda ei tee," ütles Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

EKRE esimees Martin Helme ütles, et sotsiaaldemokraadid tuleb ümber veenda. "Siin tuleb täielikult panna fookus sotsidele. Nad kritiseerivad siin üht ja teist asja, ja muretsevad, et Eesti inimesed peavad jõulude ajal minema valima. Ma ütleks sotsidele, et enam suuremat jõulukingitust Eesti inimestele anda ei ole võimalik, kui see, et nad saavad valimiskastide juures praeguse riigikogu laiali saata ja praeguse valitsuse maha võtta. Me peame sotsidega tööd tegema. Ma ei ole veel käega löönud sotsidele," rääkis Helme.

Ka Helme ütles, et kui sotse veenda ei õnnestu, tuleb edasi minna ilma nendeta. "Ühel hetkel peavad sotsid valijatele aru andma, miks nad hoiavad Michalit võimul," sõnas ta.

Helme sõnul võivad sotsid teha kannapöörde, kui nad näevad, et Michali valitsuse püsti hoidmine hakkab nende reitingule halvasti mõjuma.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles, et umbusaldusega minnakse edasi, aga see vajab järgmisel nädalal veel arutelu.

"Ma näen, et opositsioonierakondadel, välja arvatud sotsid, on olemas arusaam, et see umbusaldus valitsusele on ainuke võimalus olukorda kontseptuaalselt parandada, aga tehnilised aspektid peavad fraktsioonijuhid omavahel läbi arutama," sõnas Kõlvart.

Kõlvart avaldas lootust, et ka sotsiaaldemokraadid opositsioonierakonnana ka opositsiooniga sel teemal koostööd teevad.

Läänemets: see on poliit-show

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul on umbusaldamise korraldamine poliit-show eesmärgiga kutsuda esile erakorralised valimised ja sotsid umbusaldamisega ei liitu.

"Erakorralised valimised tähendaksid seda, et ära jääks valimisdebatt. Suure tõenäosusega toimuksid erakorralised valimised kuskil jõulude ajal. Sellest kujuneksid lihtsalt Reformierakonnale nii-öelda koha kättenäitamise valimised, mis kindlasti toidaksid konservatiivseid erakondi ja nende toetust, aga mis ei võimaldaks tegelikult küsida erakondade käest kriitilisi küsimusi: kuidas nad kavatsevad Eesti riigi rahandust korda teha, mismoodi tervishoiukriisi lahendada, mida teha energeetikas, keskkonnaküsimustes ja nii edasi," rääkis Läänemets.

Läänemetsa sõnul oleks ta nõus umbusaldamist kaaluma, kui Isamaa esimees Urmas Reinsalu pakuks välja alternatiivse toimiva enamusvalitsuse kokku panemise.

"Ma olen küsinud seda nii Isamaa esimehelt, keskerakondlastelt kui ka teistelt: kas nad suudavad panna asemele toimiva valitsuse, kas nad suudavad peale kaose tekitamise millegi muuga hakkama saada? See vastus on, et ei, neil ei ole plaani," sõnas ta.

Läänemetsa sõnul on selge, et kui umbusaldushääletus riigikogus peaks toimuma, paneb see sotsiaaldemokraadid keerulisse olukorda.

"Sotsiaaldemokraadid on opositsioonis Kristen Michali ja tänase valitsusega, mitte Eesti riigiga. Ma mõistan, et kõik on valimiskampaania, ja ma mõistan, et see paljude inimeste vaates asetab sotsiaaldemokraadid keerulisse olukorda. Aga minu arvates ei peaks opositsioon olema nii vastutustundetu, et kaost ja segadust külvata. Selles niigi segases olukorras teenib see lõpuks ainult populistide huve ja teenib eesmärki, et inimesed usaldaksid järjest vähem nii poliitikuid kui ka riiklikke institutsioone," ütles Läänemets.

"29. märtsil sellel aastal erakonna üldkogul ma ütlesin, et järgmine valitsus, mille osaks sotsiaaldemokraadid on, moodustatakse pärast riigikogu valimisi, sest me ei näe täna võimalust minna ja moodustada valitsust EKREIKE-ga ja me ei kavatsegi seda toetada. Me ei näe ka võimalust, et me oleme valitsuses Reformierakonna või Eesti 200-ga, kes on reaalsustaju juba mõnda aega tagasi kaotanud," ütles Läänemets veel.

Kuidas täpsemalt Michali umbusaldamise algatusega täpselt edasi minnakse, selgub esmaspäeval, kui koguneb riigikogu. Siis saavad seda arutada fraktsioonide esindajad ja alustatakse ka umbusaldusavalduse teksti koostamist.