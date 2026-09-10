Opositsioon ei ole erakorraliste valimiste suhtes üksmeelel

Sotsiaaldemokraatide ja Isamaa arvates ei olnud kaitseministeeriumi kantsleri vabastamine õiguspärane, kuid EKRE arvab vastupidi. Üksmeelsed pole riigikogu opositsioonierakonnad ka selles, kas erakorraliste valimiste esilekutsumine tooks riigile kasu.

Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets saatis õiguskantslerile pöördumise küsimusega, kas kaitseministeeriumi kantsleri vabastamine oli õiguspärane ja kas mängus võisid olla parteipoliitilised huvid.

"Parteipoliitilised huvid tähendavad seda, et ilmselgelt Martin Herem ei oleks "jah" öelnud, kui reformierakond kantslerit ametist vabastanud ei oleks," sõnas Läänemets.

Kantsleri võib vabastada ministri ettepanekul, kui poole aasta jooksul koostöö ei laabu. Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul pole aru saada, kas koostöö ei laabunud lahkuva või uue ministriga.

"On põhjust tutvuda nende materjalidega, mida õiguslikult valitsust on motiveerinud. Kas seal on kirjas, et härra Pevkuriga see koostöö ei laabunud või olid mingid muud põhjused," lausus Reinsalu.

EKRE esimees Martin Helme aga ütles, et kantsleri vabastamisega seadust ei rikutud, sest Hanno Pevkur on ametis.

"Ta saab kõike teha täpselt selle jõuga nagu iga minister. Tema võimuses oli viia paber valitsusse ja valitsus otsustas ministri lahti lasta. Täpselt nii käibki ja siin kellelgi mingeid krokodillipisaraid Kuuse pärast valada küll ei ole vaja," ütles Helme.

Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul tuleks opositsioonil otsustada umbusalduse esitamine peaministrile ja kutsuda esile ennetähtaegsed valimised.

"Siin on oluline eelkõige sisuline kokkulepe. Kui opositsiooni hääled on koos, siis asi on tehtud," ütles Kõlvart.

Kas ja millal hakatakse allkirju koguma, selgub opositsiooni kokkusaamisel.

"Meil on paar nädalat järjest selline tihe omavaheline suhtlus olnud kõikide opositsioonierakondade juhtide vahel. Kaasa arvatud sotsidega. Järgmise nädala esmaspäeval on järgmine nõupidamine ja see on laiem kui umbusalduse teema," ütles Helme.

Sotsiaaldemokraadid ennetähtaegseid valimisi ei toeta põhjendusega, et valimisdebatti teha ei jõua. Ilma nendeta umbusaldus läbi ei lähe. Reinsalu arvates peaksid sotsid järele mõtlema.

"Kuidas nad hindavad seda oma ülikriitilist retoorikat valitsuse suunal, siis nad peaksid näitama seda ka tegudega," sõnas Reinsalu.

"Erakorraliste valimiste juttu on ta rääkinud kaks aastat. Mitte ükski valitsuskoalitsiooni liige pole täna Isamaaga liitunud, mitte ühtegi liigutust pole Urmas Reinsalu suutnud teha," ütles Läänemets.

Riigikogu täiskogu tuleb kokku järgmisel nädalal.