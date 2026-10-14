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Ukrainale piirati ligipääsu Starlink satelliitsidesüsteemile

Välismaa
Foto: SCANPIX/REUTERS
Välismaa

Ukraina ei ole juba teist päeva järjest saanud õigeaegselt kätte USA luureandmeid, mida on vaja Venemaa õhurünnakute tõrjumiseks. Lisaks tuli kolmapäeval uudis piirangutest satelliitsidesüsteemi Starlink töös, mida kasutavad Ukraina sõjaväelased.

Öösel ründas Venemaa lisaks elumajadele ka elektrienergiaobjekte Kiievis ja Kiievi oblastis.

"Kiievis on elektrienergiast alati puudus olnud, kuid nüüd on see puudujääk veelgi süvenenud ja pealinn sõltub veelgi rohkem elektrienergiatarnetest ühendatud elektrivõrgust. Nende eesmärk on põhjustada Kiievis täielik elektrikatkestus," lausus Tuleviku Intsituudi energiaprogrammi direktor Andrian Prokip.

Ukrainlasi on selliste rünnakute tõrjumisel aidanud USA satelliitluure andmed, mis annavad teavet rakettide väljatulistamisest. Kuid juba teist päeva järjest jõuavad need andmed kohale hilinemisega.

"Võib eeldada, et president Trumpi administratsioon võib kasutada nende andmete Ukrainale edastamist või edastamata jätmist ka strateegilistel läbirääkimistel, et survestada Ukrainat nõustuma uue rahuplaaniga," sõnas analüütikakeskuse Ühendatud Ukraina juht Igor Popov.

Samal ajal teatas Ukraina presidendi nõunik Serhii Beskrestnov, kutsungiga Flash, probleemidest satelliitsidesüsteemi Starlink töös. See on juba sundinud Ukraina sõjaväelasi loobuma mitmest droonirünnakust. Beskrestnovi sõnul "on selge, et tegemist pole pelgalt kokkusattumusega ja see on seotud praeguse poliitilise olukorraga".

Donald Trump ei taha näha Venemaaga sõlmitud diislikütuse kokkuleppe nurjumist. Samuti valmistub ta novembrikuisteks vahevalimisteks.

"Ma ei seostaks Starlinki piiranguid USA valimistega. Ma ei panustaks sellele, et vaid kolm nädalat tuleb aeglase Starlinkiga vastu pidada ja seejärel kõik taastub," ütles Popov.

Ukraina olukorda raskendab veelgi asjaolu, et Starlinki kasutatakse ka Venemaa droonide tõrjumiseks.

"Sisuliselt jätavad partnerid meid ilma ühest vähestest võimalustest kaitsta riiki Shahedi reaktiivdroonide eest," kirjutas Beskrestnov.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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