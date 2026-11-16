Ukraina sõja lõpetamise läbirääkimistel oli ainsaks käega katsutavaks tulemuseks vangide vahetuse kokkulepe. Venemaa on väidetavalt esitanud ka terve hulga kogu Euroopa julgeolekuga seotud nõudmisi. Ukrainlaste arvates ei tohiks neid isegi mitte kaaluda, sest Venemaa näeks seda nõrkusena.

Kaks päeva kestnud läbirääkimistel Abu Dhabis õnnestus Moskva ja Kiievi delegatsioonidel jõuda kokkuleppele ulatuslikus sõjavangide vahetuses. Sellega aga võib ka kohtumise praktilised tulemused ammendatuks lugeda.

"Erilisi ootusi tegelikult ei olnud, sest kahjuks on USA pool juba peaaegu avalikult asunud venelaste poolele, eesmärgiga sundida Ukrainat kapituleeruma," ütles New Geopolitics Research Networki analüütik Mihhailo Samus.

Ainus, kes väljendas toimunud läbirääkimiste suhtes optimismi, oli Ukraina parlamendi presidendimeelse fraktsiooni "Rahva Teener" juht ja Ukraina delegatsiooni liige David Arahhamia.

"Me ei saa neid küll praegu avaldada, aga oleme ka teistes küsimustes saavutanud märkimisväärset edu. Teen kolleegidele ettepaneku külastada Moskvat ja ühineda seejärel meiega Dublinis, et pidada läbirääkimiste teine voor. Samuti tuleks võimalikult kiiresti kokku leppida ja avalikustada järgmise kohtumise kuupäev. Meil on hea hoog sees, et leida lahendus juba enne aastavahetust," rääkis Arahhamia.

Ukraina vaatlejaid üllatas selline optimism.

"Ainus võimalus sõjategevus enne selle aasta lõppu peatada on hävitada 70 protsenti Venemaa naftatöötlemistehastest ehk pea kogu naftatööstus. Ukraina tegeleb praegu aktiivselt selle eesmärgi saavutamisega," kommenteeris Mihhailo Samus.

Abu Dhabi kohtumisel ei arutanud pooled USA vahendajate ettepanekul seda, kuidas rahuni jõuda, vaid hoopis seda, kuidas saavutatud rahu hiljem säilitada.

"Need arutelud on iseenesest väga olulised, kuid sõjajärgse julgeolekusüsteemi loomine saab võimalikuks alles pärast seda, kui on saavutatud kokkulepe territoriaalsetes ja kõigis muudes kahepoolsetes küsimustes," ütles USA presidendi eriesindaja Jared Kushner.

Abu Dhabisse saabusid ka Euroopa esindajad. Venemaa delegatsiooni juht Vladimir Medinski näitas eurooplastele kohe kätte nende koha.

"Kui nad tulid siia turistidena, siis nad võivad hotellibaari fuajees omavahel suhelda ja oma asju arutada. Kui neil tekivad konkreetsed ettepanekud, siis hakkame neid ka kaaluma," ütles Medinski.

Venemaa vaatlejate arvates ongi eurooplastele just selline koht paras.

"Eurooplased, te ju ütlesite, et Ukrainat puudutavaid küsimusi ei arutata Ukrainata. Olgu peale. Meie vastas istubki sellisel juhul Ukraina. Kui teie mõju ukrainlastele on nii suur, et tulete kohale juba varem ja arutate nendega kõik läbi, misjärel räägivad nemad teie sõnadega, aga oma suuga, siis vestleme meie teiega täpselt samamoodi ukrainlaste kaudu," lausus Poliitilise Informatsioonikeskuse direktor Aleksei Muhhin.

Abu Dhabist suundusid USA läbirääkijad Moskvasse, kus nad püüdsid nüüd oma suuga veenda Vladimir Putinit nõustuma Euroopa osalemisega läbirääkimistel.

"Näeme eurooplaste seisukohtades märkimisväärseid muutusi. Tunda on tugevat hoogu ja soovi teha koostööd. Oleme kindlalt veendunud, et üleminek mitmepoolsele läbirääkimisformaadile aitab olemasolevate probleemide lahendamisega edasi liikuda ja sõda lõpetada," ütles Jared Kushner.

Vastuseks hoiatas Vladimir Putin ameeriklasi eurooplaste salakavaluse eest.

"Mida neilt kuuleme? Seda, et niipea, kui rahuleping allkirjastatakse, saadavad nad kohe oma väed Ukrainasse. Mida see tähendab? Oleme sellest juba rääkinud - meie jaoks on need väed seaduslik sihtmärk ja seetõttu algab sõda kohe uuesti," ütles Venemaa president Vladimir Putin.

"Kui tahate, et eurooplased istuksid läbirääkimiste laua taga, siis õpetage neid seal käituma," ütles Vladimir Putin.

"Sooviksime väga, et teie, lugupeetud härrad, ja kogu USA administratsioon teeksite koostööd oma Euroopa liitlastega, et nad lõpuks otsustaksid, mida nad Ukrainas tahavad – kas rahu või sõda?" lisas Putin veel.

Ukrainlaste hinnangul pole see kõik midagi enamat kui mäng.

"Eurooplased istuvad lõpuks siiski läbirääkimislaua taha, kuid Venemaa kruvib hüsteeria maksimaalsele tasemele, et esitleda seda seejärel läbirääkimistel oma suure järeleandmisena," ütles Julgeoleku- ja koostöökeskuse direktor Dmõtro Žmailo.

Venemaa ei kavatse ilmselgelt tegelikke järeleandmisi teha – seda tunnistavad ka Vene eksperdid.

"Venemaa on pidevalt järeleandmisi teinud. Kõik need on aga tähelepanuta jäetud. Seega saan aru, et Venemaa on jõudnud etappi, kus järeleandlikkust tõlgendatakse nõrkusena. Seetõttu tehakse tulevikus lihtsalt vähem järeleandmisi," sõnas Aleksei Muhhin.

Ühendatud Ukraina analüütikakeskuse direktor Igor Popov ütles, et mis puudutab NATO riikide Venemaa ultimaatumi täitmist, siis hoiatab Ukraina juba praegu, et Kreml tõlgendab seda üksnes nõrkusena. "Kui see ultimaatum täidetakse kasvõi osaliselt, asub Venemaa olukorda eskaleerima, alustab intensiivsemaid hübriidoperatsioone ja sekkub poliitilistesse protsessidesse ja valimistesse. Kõik see toimub sõjalise jõuga ähvardamise ja väljapressimise tingimustes," ütles Popov.