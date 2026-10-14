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Ida-Virumaa ainus psühhiaatriahaigla lõpetab tegevuse

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Spetsialistide puudusele viidates suletakse Ida-Virumaa ainus vaimse tervise ravimisele keskendunud psühhiaatriahaigla.

Ida-Viru keskhaiglale pakub järgmise kevadeni vaimse tervise statsionaarravi teenust Ahtme haigla. Peamine põhjus, miks haigla suletakse, on Ahtme haigla ülemarsti Georgi Belotserkovski sõnul töötajate puudus. Esimene suurem muudatus tehti aasta tagasi, kui lõpetati erakorraliste haigete vastuvõtt.

"Nüüd ei hakka inimesed enam korralikku ravi saama, sest mitte kõigil pole võimalust sõita Tartusse või Tallinna. Seega hakkab inimeste tervis kehvemaks muutuma ja sellel võivad olla soovimatud tagajärjed. Lisaks elanikkond vananeb ja seega suureneb vanusega seotud psüühikahäirete hulk ehk abi oleks vaja," lausus Ahtme haigla ülemarst Georgi Belotserkovski.

Tekkida võivatele probleemidele otsib Ida-Viru keskhaigla lahendust. Suurendatud on statsionaarset vastuvõttu, kuid kõikide haigete puhul see ei aita.

"Nad ei jää omapäi, nagu on ajakirjandusest läbi käinud. Ei, me ei jäta neid. Aga selleks, et öelda päris lõplikud lahendused, läheb veel aega," ütles Ida-Viru keskhaigla ülemarst Pille Letjuka.

Ida-Viru keskhaigla plaanis aastaid Ahtme haiglalt statsionaarravi teenuse üle võtta, kuid lõpuks psüühikahäirega inimestele uue hoone ehitamisest loobuti.

"Üks põhjus oli see, et me ei saanud finantseerimist, mida meile alguses lubati. Teine põhjus on see, et isegi kui see finantseerimine oleks ja me ehitaksime selle korpuse valmis, ei oleks meil sinna kedagi tööle panna," lausus Letjuka.

Eelmisel aastal tehti Ahtme psühhiaatriahaiglas üle 5000 vastuvõtu. Haigla sulgemise järel on plaanis sinna rajada hooldekodu.

Toimetaja: Marko Tooming

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