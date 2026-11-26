Ida-Virumaal napib juba ammu psühhiaatreid, kuid nüüdseks on olukord kriitiline ja piirkonnas vajaliku abi tagamiseks oleks tarvis hakata kohapeal vaimse tervise õdesid koolitama, teatasid Ida-Virumaa omavalitsused ja tervishoiuasutused ühispöördumises.

Omavalitsuste ja raviasutuste esindajad teatasid haridusministrile saadetud kirjas, et Ida-Virumaal on vaimse tervise spetsialistidest juba pikalt puudus olnud, aga kuna psühhiaatrilise abi korraldamises toimuvad muudatused, muu hulgas lõpetatakse Ahtme haiglas tuleva aasta märtsi lõpust statsionaarne psühhiaatriline ravi, on olukord nüüdseks kriitiline.

Narva haiglas oli 2022. aastal ambulatoorseid psühhiaatrilisi vastuvõtte üle 6000, aasta hiljem aga alla 4800. Põhjuseks oli spetsialistide puudus, mitte aga patsientide vajaduse vähenemine - järjekord psühhiaatri vastuvõtule ulatus üle poole aasta.

Ida-Virumaa tervishoiuasutused teatasid vajadusest kohapeal vaimse tervise õendust õpetada juba kahe aasta eest ning pöördumisele allakirjutanud rõhutavad, et nüüd on tarvis konkreetseid lahendusi.

"Olukorras, kus psühhiaatrite arvu kiire suurendamine ei ole realistlik, ei saa piirkond jääda ootama üksnes eriarstide järelkasvu. Vajame paralleelselt lahendusi, mida on võimalik rakendada olemasoleva õenduspersonali erialase pädevuse arendamise kaudu," selgitasid allakirjutanud.

Nad lisasid, et kui inimene jääb õigel ajal abita, võib tema seisund veelgi halveneda ning vaimse tervise muredele lisanduvad raskused toimetuleku, töötamise, õppimise, peresuhete ja sotsiaalse osalusega.

Pöördumise kohaselt töötab Ida-Virumaal õdesid, kes on valmis oma teadmisi täiendama, kuid praegu tuleb neil vaimse tervise eriala väljaõppeks minna Tartusse või Tallinnasse. Täiskoormusega töö ja pere kõrvalt on aga teises Eesti piirkonnas õppida keeruline ja kulukas.

"Seejuures on oluline arvestada, et Ida-Virumaa tervishoiuasutustel ei ole võimalik loobuda korraga suure hulga õdede tööpanusest, et võimaldada neil pikema aja jooksul teises piirkonnas õppida," seisab pöördumises.

Seepärast tahavad piirkonna esindajad, et õdede vaimse tervise õpet korraldataks valdavalt Ida-Virumaal, võimaldades siduda õppimise töökohaga ning kasutades piirkonna raviasutusi praktikabaasidena. Seejuures ei oleks niisuguse väljaõppe aluseks üksnes psühhiaatriaosakondade tööjõuvajadus, sest vaimse tervise õde vajatakse järjest enam ka perearstikeskustes, eriarstiabis ja mujal.

"Vaimse tervise õed ei asenda psühhiaatreid ega lahenda iseseisvalt eriarstide puudust. Küll aga võimaldab nende pädevuse sihipärane rakendamine tugevdada meeskonnapõhist abi ning toetada patsiendi jõudmist õigel ajal sobiva spetsialisti juurde," tõdesid Ida-Virumaa esindajad.

Omavalitsused ja tervishoiuasutused soovivad, et haridusministeerium koostöös sotsiaalministeeriumi, Tallinna ja Tartu tervishoiu kõrgkooli ning Ida-Virumaa partneritega hakkaks uurima võimalusi Ida-Virumaal vaimse tervise õdede väljaõppeks sobiva magistriõppe või mõne muu õppevormi kaudu.

Oluline osa kontaktõppest peaks toimuma Ida-Virumaal ning ülejäänud õpe peaks korraldatama paindlikult. Võimalike õppijate arvu, tööandjate vajaduste ning praktikavõimaluste kaardistamisse soovivad kaastatud saada ka Ida-Virumaa omavalitsuste liit ning piirkonna tervishoiuasutused ning koostöös tuleb hinnata ka õppe rahastamise võimalusi.

Pöördumisele allakirjutanute hinnangul tuleb uurida, kas selleks saaks muu hulgas kasutada õiglase ülemineku fondi raha.

Pöördumisele kirjutasid alla Alutaguse, Jõhvi ja Lüganuse vallavanem, Kohtla-Järve, Narva-Jõesuu ja Sillamäe linnapea, Narva linnavolikogu esimees ning Ida-Viru keskhaigla, Narva haigla, Järve tervisekeskuse, Corrigo, Neeme perearstide keskuse, Karelli kiirabi ja Iidla perearstide keskuse esindajad.

Tallinna tervishoiu kõrgkool, kes oli samuti üks pöördumise adressaatidest, teatas, et nad on juba võtnud plaani avada järgmisel aastal Kohtla-Järvel terviseteaduse magistriõppe vaimse tervise õenduse suund ning selleks on plaanis taotleda raha kutse- ja kõrghariduse arendamise programmist PRÕM +.

"Rahastuse saamine ei ole praegu ette teada ning sellest sõltub ka kavandatud õppe avamine," sõnas Tallinna tervishoiu kõrgkooli rektor Ulvi Kõrgemaa.

Samas märkis ta, et magistriõppe eesmärk on valmistada ette süvendatud erialateadmistega eriõdesid, kuid vaimse tervise valdkonnas õendusabi andmine ei eelda kõigil juhtudel eriõe kvalifikatsiooni ning oma pädevuse piires saavad seda osutada ka üldõed.

"Seetõttu näeme piirkonna vaimse tervise õendusabi arendamisel magistriõppe kõrval olulist rolli ka täienduskoolitustel ja mikrokvalifikatsiooniõppel. Need võimaldavad arendada juba töötavate õdede pädevusi ning toetada vaimse tervise õendusabi kättesaadavuse parandamist," ütles Kõrgemaa.

Haridusministeerium plaanib enda seisukoha selles küsimuses kujundada järgmiseks nädalaks.