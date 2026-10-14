Neljapäeval on ilus sügisilm

Eeloleval ööl merel olev keeris nõrgeneb ja järele jääv osa kulgeb vööndina üle Eesti lääneserva. Ilm on küll niiske, aga suuremat sadu ei tule. Tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb suuremal osal maast plusspoolele. Homme päeval kaldub kaalukauss enam kõrgrõhuvööndi kasuks. Olulist sadu ei tule ja tuul on üsna nõrk. Õhusooja 10 kraadi ümber ja kraad-kaks ülegi.

Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s, Saaremaal ja Hiiumaal on muutliku suunaga ja nõrk. Õhutemperatuur on 2 kuni 7. Kui kohati taevas pikemalt selgeks jääb, siis seal langeb 0 ümbrusse, rannikul on kuni 10 kraadi.

Hommikul ka suuremat sadu ei tule, aga kohati on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-5, rannikul kuni 9 m/s. Õhutemperatuur on 3 kuni 8, rannikul kuni 10 kraadi.

Päeval on pilvkattes selgemaid laike. Vihma võimalus on vaid üksikuis paigus ja ka siis on sajuhulk väike. Ennelõunal on veel laiguti ka udu. Lõunakaare tuul on sisemaal nõrk, rannikul on puhanguid kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 9 kuni 13 kraadi.

Reede tuleb madalrõhkkonna survel tugeva lõuna- ja edelatuulega. Nädalavahetus on rahulikum. Tihedam sadu neil päevil meile ei jõua, on vaid üksikute vihmasabinate võimalus. Ööd on napilt plussis, päevasooja 13 kuni 15 kraadi.

Pühapäeval algab kõrgrõhkkonna võidukäik, Tugevnev kirdetuul lisab jahedust.

Uue nädala algus on sajuta. Ööd on 0-i lähedased, kohati miinuses, päevasooja napilt 10 kraadi ümber.