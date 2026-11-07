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Isadepäev tuleb päikeseline ja kuiv

ilm
Foto: Siim Lõvi / ERR
ilm

Pühapäeval Musta mere suunas liikuv kõrgrõhuala nõrgeneb, kuid selle serv hoiab meil ilma veel olulise sajuta. Norra looderannikule läheneb aga uus aktiivne tsüklon, mis toob vihma ja lörtsi Norra kesk- ja põhjaossa ning paiguti ka Põhja-Soome. Meile aga saabub merelt veidi soojem õhumass ja nii ei lange öine õhutemperatuur null kraadist madalamale.

Öö tuleb Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega, Ida-Eestis pilves selgimistega ja peamiselt sajuta. Kohati tekib ka udu. Puhub lääne- ja loodetuul 2-10, puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni 8 kraadi.

Hommik on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva, Ida-Eestis pilves selgimistega ja ilm püsib sajuta. Sisemaal puhub nõrk, rannikul mõõdukas lääne- ja loodetuul ja sooja on 2 kuni 8 kraadi.

Päeval pilvisus hõreneb ja ilm on olulise sajuta. Puhub läänekaare tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 m/s ja sooja on 6 kuni 10 kraadi.

Esmaspäeval olulist sadu ei tule ja on vaid üksikute nõrkade vihmasabinate võimalus. Öösel on 0 kuni 8, päeval 5 kuni 9 kraadi. Ka teisipäeval võib tulla vaid nõrka vihma ja õhk on paari kraadi võrra jahedam. Kolmapäeval ja neljapäeval on saju võimalus suurem, öised kraadid langevad taas miinustesse ja lisaks vihmale on ka lörtsi võimalus.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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