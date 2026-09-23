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Neljapäeval sajab Eestis vihma

ilm
Foto: Siim Lõvi / ERR
ilm

Eeloleval ööl vana madalrõhkkonna jõud raugeb. Pilvekiht muutub õhemaks ja vihmahooge on vaid üksikuid. Aga päeval jõuab lõuna poolt juba uus keeris Peipsi taha. Sajuala serv saabub idapiirile ja liigub aeglaselt lääne poole. Vastu õhtut on seal äikest ja tugevat sadu. Lääne-Eestis tuleb päev parem, sajuhooge on hõredalt ja need on nõrgad. Tuul läheneva tsükloni eel tugevneb. Õhk on jahe, öö on viie kraadi ümber, päevasooja kuni 15, vihmas vaid napilt üle 10 kraadi.

Eeloleval ööl muutub pilvekiht õhemaks ja sajuhooge on vaid üksikuid. Aga laialdaselt tekib udu. Puhub idakaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur langeb 5 kraadi ümbrusse, rannikul on kuni 13 kraadi.

Hommikul on Eesti idaservas pilvine ja kohati sajab vihma. Lääne pool on ka selgemaid laike ja saju võimalus väiksem. Puhub idakaare tuul 2-5, rannikul kuni 8 m/s. Õhutemperatuur on 6 kuni 9, rannikul kuni 12 kraadi.

Päeval ida poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtu poole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s, õhtupoolikul 15 ja Virumaa rannikul kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on 11 kuni 15 kraadi.

Reedel saame rohkelt vihma lisaks. Laupäeval on sadu ikka laialdane, aga nõrgem. Pühapäeval jääb sajuhooge harvemaks. Öised miinimumid langevad paar-kolm kraadi alla 10 piiri, päevasooja 15 kraadi lähedal, vihmas on jahedam. Uus nädal peibutab ilusama ilmaga. Ööd on siis jahedamad, päevasoe aga kerkib 20 piirile lähemale.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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