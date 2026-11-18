Hiiglaslik madalrõhkkondade trio on kogu Euroopa ilmavalitsejaks. Lähim neist on Põhjalahel ja lisas lund Lapimaale, kus valgel vaibal kõrgust juba kuni 16 sentimeetrit. Järgmine keeris jõudis Taani kohale ja külvas vihmahooge nii Läänemere äärde kui ka Kesk-Euroopasse.

Kolmas on alles Atlandilt tulekul, aga suunas sajupilved juba Euroopa lääneserva. Sellest kadalipust ei pääse ka meie kuivalt läbi.

Neljapäeval saabub madalrõhkkond Taani lähistelt Kuramaa rannikule ja liigub edasi üle Saare- ja Hiiumaa. Toob vihma esmalt Liivi lahe ümbrusse ja seejärel liigub sadu üle maa. Ennelõuna on vihmasem, pärastlõunal on sajuhooge hõredamalt ja harvem. Kagu- ja idatuule tugevamaid puhanguid on öösel eelkõige Liivi lahel ja Väinamerel, päeval Soome lahel. Õhutemperatuur jääb öösel napilt plussi, päeval tõuseb viie kraadi ümbrusse.

Reedel jätkab madalrõhkkond teed Põhjalahele. Kuid selle sabas on Läänemere lõunavete kohalt veel täiendust tulemas. Öösel suuremat sadu ei tule, aga hommikuks jõuab Liivi lahele ja saartele tihedam vihm. Päev tuleb sagedase sajuga nii saartel kui ka mandril. Õhtul sadu hõreneb, aga vihma sekka tuleb ka lörtsi. Öine miinimum on nullilähedane, päev venitab viis plusskraadi välja.

Eeloleval ööl on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma, mandril tuleb sekka ka lörtsi. Kohati on udu. Puhub valdavalt kagu- ja idatuul 4–10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 1–6 kraadi.

Hommik on pilvine ja vihmahoogudega. Puhub ida- ja kagutuul, Liivi lahel lõunatuul 5–10, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 1–4, rannikul kuni seitse kraadi.

Neljapäeva ennelõuna on pilvine ja sagedase vihmasajuga. Kohati püsib udu. Tuul puhub kagust ja idast, Liivi lahe ümbruses lõunast ja edelast, kiirust 3–9, puhanguid 13 m/s. Pärastlõunal sajuhood hõrenevad ja tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 3–8 kraadi.

Reede toob vihma. Öine miinimum on nullilähedane, päev 4–5 kraadi plussis. Nädalavahetus on kõhedam ja sajuhooge on enam märja lumena. Öösiti langeb temperatuur kraad-kaks alla nulli, päeval tõuseb paar-kolm pügalat plussi. Külmatunnet süvendab tugev tuul, seda iseäranis laupäeval.

Uue nädala algus on miinustes ööde ja nullilähedaste päevadega. Lörtsi saavad lisaks eelkõige rannikualad, sisemaale jõuab sajuhooge vähem, aga need tulevad lumena alla.

Neljapäeval saame vihma ja temperatuuriga oleme plussis.