Neljapäeval tuleb kuni 18 kraadi sooja

Mitmeosaline kõrgrõhuala laius Grööni merelt Vahemereni. Eestile lähim kese oli Soomes, mis eeloleval ööl laieneb kindlamalt üle Läänemere ümbruse.

Sadu ei tule ja tuul on tasane. Jahtuvas õhus muutub veeaur imetillukesteks piiskadeks, mis meie silmale on uduna nähtavad. Öine jahedus on viie kraadi ümber, Virumaal on hallaoht.

Neljapäeva päeval tuleb kõrgrõhkkonna kese Peipsi taha ja selle külje all on tuul üsna nõrk. Udu hajub ja päike tuleb välja, kasvõi paariks tunniks. Õhusoe kerkib üle 15 kraadi.

Reedel taganeb kõrgrõhuala kese lõuna poole, aga jääb ikka Läänemeremaid katma. Hoiab ilma sajuta ja tuule nõrgana. Öösel on udu ja jahedust õhus alla viie piiri, maapinnal on hall väga tõenäoline. Päeval udu hajumise järel pääseb päike välja ja õhusoe kerkib paar-kolm kraadi üle 15 piiri.

Eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Idakaare tuul on sisemaal nõrk, saarte rannikul on puhanguid kuni kümme m/s. Õhutemperatuur on neli kuni kümme, saartel ja mandri läänerannikul on kuni 14 kraadi.

Hommikul on pilvi hõredalt, aga udu võib laialdaselt olla. Tuul on sisemaal nõrk, saartel puhub kagutuul kolm kuni üheksa m/s. Õhutemperatuur on kolmest üheksani, Virumaal langeb maapinna lähedal null kraadini, rannikul on kuni 14 kraadi.

Neljapäeval udulaamad hajuvad, pilvekiht on õhuke ja ilm sajuta. Puhub kagu- ja lõunatuul kaks kuni viis, saartel puhanguti kümme m/s, õhtul mandril tuul vaibub. Õhutemperatuur on 14–18 kraadi.

Reedel ja laupäeval hoiab kõrgrõhkkond ilma sajuta ja rahulikuna. Ööd on jahedad ja taimede kõrgusel on hallaoht. Päeval tuleb päike välja, mõnel pool tunniks-kaheks, teisal pikemalt, ja õhusoe kerkib paar-kolm kraadi üle 15 kraadi piiri.

Pühapäeval tõuseb tuul, lisandub pilvi, aga vihmarabinaid on hõredalt.

Uus nädal toob sagedamini vihma ja tõstab tuult.

Neljapäeval aga ootame madalate udu- ja pilvelaamade hajumist, et päike välja pääseks.