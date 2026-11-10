Kolmapäeval võib sadada nii vihma kui ka lörtsi

Teisipäeval suunas sajupilved kaarega ümber Eesti kõrgrõhuala, mis kolmapäevaks tõmbub idapiiri taha, sest Lõuna-Skandinaavia kohal on pesa punumas madalrõhkkond ja see nihutab serva üle Läänemere. Lääne-Eestisse jõuab vihmapilvi. Teisalt riivab niiskema õhuga vöönd ka mandri idaserva, aga seal tuleb vastu hommikut ja ka ennelõunal lörtsihooge. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal kraad-kolm alla 0, päev tuleb mõni kraad plussis.

Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm. Saartel sajab kohati vihma, mandri sisealadel võib tulla veidi lund ja lörtsi. Mõnel pool on udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul öö hakul iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +1, rannikul +2 kuni +6 kraadi.

Hommikul on laialdaselt taevas pilvine. Saartel sajab hooti vihma, Kagu-Eestisse ja Peipsi äärde jõuab lörtsihooge. Puhub lõunakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +1, rannikul kuni +6 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Lääne-Eestis sajab mõnel pool vihma, Ida-Eestis kohati ka lörtsi. Õhtul jõuab saartele tihedam vihmasadu. Puhub lõuna- ja kagu-, saartel ka edelatuul 3-9, rannikul iiliti 12, õhtul kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 2 kuni 5, Lääne-Eesti rannikul kuni 7 kraadi.

Järgnevail päevil liigub üle sajuvööndeid nii vihma kui lörtsina. Lõõtsub tugev tuul, nädalavahetusel tõusevad iilid üle 20 m/s. Ööd on 0-i lähedased, päevad 2 kuni 5 kraadi plussis, pühapäev tuleb pisut leebem.