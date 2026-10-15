USA kaalub Iraani vastu võimsaima tavapommi kasutamist

USA sõjavägi koostas rünnakuplaani, mis näeb ette võimalust kasutada Iraani energiataristu ja tuumarajatiste vastu võimsaimat pommi, mis pole tuumapomm, vahendas telekanal CNN.

USA kaalub GBU-43/B MOAB-i (Massive Ordnance Air Blast) ehk hüüdnimega "kõikide pommide ema" kasutamist.

MOAB on 10 000-kilogrammine sõjamoon, mida juhitakse GPS-iga. Tegemist on USA kõige võimsama mittetuumapommiga.

CNN-i teatel ei ole president Donald Trump pommi kasutamise kohta veel otsust langetanud. Iraani sõda on USA-s ebapopulaarne ning lähenevad vahevalimised suurendavad survet konfliktile lõpp teha.

Trump ja tema nõunikud on juba kuid arutanud võimalusi, kuidas sõda nii-öelda lõplikult lõpetada, vähemalt avalikkusele edastatava sõnumi tasandil, teadvustades samal ajal, kui ebapopulaarseks on konflikt ameeriklaste seas muutunud.

Kuigi Trump teatas avalikult, et ei astu enne vahevalimisi uusi sõjalisi samme, on mitmed tema nõunikud eravestlustes väljendanud ebakindlust, kas see seisukoht on lõplik või võib see enne valimispäeva muutuda.

Üks asjaga kursis olev allikas ütles CNN-ile, et Trump andis sõjaväele korralduse töötada välja täiendavad rünnakuplaanid Iraani sihtmärkide vastu. Need plaanid hõlmavad ka MOAB-i kasutamist. See viitab võimalusele, et Trumpi administratsioon võib korraldada täiendavaid rünnakuid, kuulutada seejärel välja võidu ja tuua kõik väed kiiresti riigist välja.

Veel üks allikas ütles CNN-ile, et Iraani tuumarajatiste ründamiseks koostatud sõjalised plaanid näevad ette MOAB-i kasutamist. Trump rõhutab järjepidevalt, et tema eesmärk on tagada, et Iraan ei saaks kunagi tuumarelva.

MOAB suudab hävitada suuri alasid, kuid pole mõeldud sügavale maa sisse tungimiseks. Seetõttu on kaheldav, kas see suudaks hävitada tugevalt kaitstud maa-aluseid tuumarajatisi. Pommi ulatuslik lööklaine võib põhjustada suuri purustusi, eriti asustatud piirkondade lähedal asuva taristu ründamisel.