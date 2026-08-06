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Raketi- ja laskemoonapuudust eitav Trump saadaks väite lekitajad vangi

Välismaa
Donald Trump.
Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Välismaa

USA presidendi Donald Trumpi sõnul ei kannata riik raketipuuduse all, samas kui mitu suurt meediaväljaannet on viimastel päevadel teatanud, et Ühendriigid on Iraani sõjas ära kasutanud suurema osa oma rakettidest.

Muuhulgas teatas CNN, et USA olevat ära kasutanud näiteks umbes 80 protsenti oma THAAD-tõrjerakettidest ja ligi poole Patriot-tõrjerakettidest.

Washington Post aga kirjutas oma allikatele viidates, et Trumpil tekkis möödunud nädalavahetusel raketipuuduse küsimuses kokkupõrge kaitseminister Pete Hegsethiga.

Trump nõudis Camp Davidis toimunud valitsuse istungil Hegsethilt selgitusi raketivarude ammendumise kohta Iraaniga toimuva konflikti taustal.

Ajalehe allikate andmetel nõudis Trump Hegsethilt selgitust, miks teda ilmselt eksitati seoses terava laskemoonapuudusega, mis ähvardab nüüd piirata sõjalisi võimalusi Iraani suunal.

Sõnavahetus toimus möödunud reedel ja allikate andmetel arvas Trump, et laskemoonaprobleem on juba lahendatud.

Trump kirjutas sel nädalal sotsiaalmeedias, et USA-l on tohutul hulgal laskemoona ning seda toodetakse pidevalt juurde. Trumpi sõnul tuleb raketipuudusest infot lekitanud allikad pikaks ajaks vangi panna.

"Nende riigireeturlike avalduste lekitajaid jahitakse," teatas Trump.

Ka Hegseth eitas raketipuudust ja süüdistab CNN-i valeuudiste levitamises.

Washington Posti vestluskaaslase sõnul sai laskemoona ning eriti kaugmaa juhitavate rakettide ja õhutõrje püüdurrakettide nappus üheks põhjuseks, miks Trump tühistas nädalavahetuseks kavandatud ulatuslikud rünnakud Iraani vastu.

CNN-i allikate sõnul väljendasid USA Lähis-Ida partnerid muret Iraani võimaliku vastulöögi pärast. Partnerriikide õhutõrje sõltub suuresti USA rakettidest.

USA president märkis neljapäeval, et läbirääkimised Iraaniga jätkuvad ja ta ei tea veel, mis edasi saab.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS

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