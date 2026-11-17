USA luureandmetel valmistab Iraan ette võimalikke rünnakuid USA administratsiooni kõrgete ametnike vastu, kasutades selleks kas "räpast pommi" või keemiarelva. Sellest teatas esmaspäeval telekanal CNN, viidates seitsmele asjaga kursis olevale allikale.

See on suurendanud USA valitsuses muret julgeoleku pärast ja sundinud koostama kriisiplaane, kuigi ametnikud on eri meelt, kas Iraanil on ka päriselt võime või kavatsus neid rünnakuid läbi viia.

CNN-i teatel iseloomustasid luureandmetega kursis olevad allikad Iraani tegevust pigem püüdlusena töötada välja võimalikke rünnakuvariante kui tõendina eelseisvast operatsioonist. Siiski väitsid kaks allikat, et plaanides olid kindlaks määratud konkreetsed paigad ja potentsiaalsed sihtmärgid USA pealinnas.

Valge Maja kõneisik Lauren Bis ütles, et valitsus jälgib võimalikke riske, kuid rõhutas, et otsest kinnitatud ohtu ei ole.

Julgeolekumured on mõjutanud ka kõrgemate ametnike kaitsemeetmeid. CNN-i andmetel kolis rahandusminister Scott Bessent eelmisel nädalal Iraaniga seotud ähvarduste tõttu oma Washingtoni kodust sõjaväebaasi.

Iraani diplomaatiline esindus ÜRO juures New Yorgis lükkas samas tagasi väited, nagu kaaluks Teheran keemiarelva kasutamist.

Iraani esindus märkis, et riik "peab keemiarelva kasutamist mis tahes asjaoludel täiesti ebaseaduslikuks ning lükkab kategooriliselt ja ühemõtteliselt tagasi sellega seoses levitatavad valed ja väljamõeldud süüdistused".

Kaks USA ametnikku ütlesid CNN-ile, et luureasutused jälgivad ka märke, mis viitavad sellele, et Iraan võiks kaaluda keemiarelva kasutamist Lähis-Idas paiknevate Ameerika sõjaväelaste vastu.

Need mured on ajendanud koostama eraldi kriisiplaane, et tagada piirkonnas viibivatele Ühendriikide diplomaatidele ja luureametnikele kohane kaitsevarustus ja väljaõpe.

Räpane pomm on relv, mis ühendab tavapärase lõhkeaine radioaktiivse materjaliga. Plahvatuse tagajärjel paiskub radioaktiivne aine ümbritsevasse keskkonda. Erinevalt tuumarelvast ei põhjusta see tuumaplahvatust ega käivita tuumareaktsiooni.