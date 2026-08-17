Pinged Lähis-Idas: Trump ähvardas pommitada Omaani

Trumpi viimane hoiatus tuli pärast seda, kui Iraan teatas, et peab Omaaniga läbirääkimisi Hormuzi väina taasavamiseks laevaliiklusele.

"Kui Omaan vahele segab, pommitame nad maatasa," ütles Trump telekanalile Fox News.

Esmaspäeval aegub veel ka Washingtoni ja Teherani vaheline 60-päevane vastastikuse mõistmise memorandum.

Iraan teatas kuu alguses, et jõudis Omaaniga kokkuleppele Hormuzi väina läbiva laevatee geograafiliste koordinaatide osas. Islamiriigi välisministeeriumi pressiesindaja rääkis samas, et Teheran ei saa tagada laevaliikluse turvalisust seni, kuni USA jätkab Iraani sadamate mereblokaadi, vahendas The Telegraph.

Hormuzi väina taasavamine on olnud üks peamisi takistusi USA ja Iraani rahuläbirääkimistel, mille eesmärk on sõda lõpetada. USA rünnakud, Iraani vastutegevus ja mereblokaad häirivad laevaliiklust ning tekitavad probleeme energiaturgudel.

Trump ütles samas hiljuti, et tal pole konflikti lõpetamisega kiiret. Ta kinnitas, et USA-l on Iraani Islamirevolutsioonilise Kaardiväega (IRGC) loodud tagatoakanal Teheraniga suhtlemiseks.

Trumpi sõnul on tema peamine eesmärk endiselt tagada, et Iraan ei saaks kunagi tuumarelva ning kordas seda sõnumit ka talle kuuluval sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.