X!

Pinged Lähis-Idas: Trump ähvardas pommitada Omaani

Välismaa
USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

USA president Donald Trump hoiatas Omaani pommitamise eest, kui riik peaks Iraaniga peetavaid läbirääkimisi segama.

Trumpi viimane hoiatus tuli pärast seda, kui Iraan teatas, et peab Omaaniga läbirääkimisi Hormuzi väina taasavamiseks laevaliiklusele.

"Kui Omaan vahele segab, pommitame nad maatasa," ütles Trump telekanalile Fox News. 

Esmaspäeval aegub veel ka Washingtoni ja Teherani vaheline 60-päevane vastastikuse mõistmise memorandum. 

Iraan teatas kuu alguses, et jõudis Omaaniga kokkuleppele Hormuzi väina läbiva laevatee geograafiliste koordinaatide osas. Islamiriigi välisministeeriumi pressiesindaja rääkis samas, et Teheran ei saa tagada laevaliikluse turvalisust seni, kuni USA jätkab Iraani sadamate mereblokaadi, vahendas The Telegraph.

Hormuzi väina taasavamine on olnud üks peamisi takistusi USA ja Iraani rahuläbirääkimistel, mille eesmärk on sõda lõpetada. USA rünnakud, Iraani vastutegevus ja mereblokaad häirivad laevaliiklust ning tekitavad probleeme energiaturgudel.

Trump ütles samas hiljuti, et tal pole konflikti lõpetamisega kiiret. Ta kinnitas, et USA-l on Iraani Islamirevolutsioonilise Kaardiväega (IRGC) loodud tagatoakanal Teheraniga suhtlemiseks. 

Trumpi sõnul on tema peamine eesmärk endiselt tagada, et Iraan ei saaks kunagi tuumarelva ning kordas seda sõnumit ka talle kuuluval sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:47

Fotod: Ülle Madise kohtub riigikogu fraktsioonidega Uuendatud

15:35

Pärnu volikogu umbusaldas linnapead

15:35

Huvi õeks õppimise vastu on kasvanud, kuid õdesid on endiselt puudu

15:30

Huvi õendusõppe vastu kasvab, kuid õdede puudus on endiselt suur

15:27

Pinged Lähis-Idas: Trump ähvardas pommitada Omaani

15:26

ERR-i kanalid tähistavad eriprogrammiga Eesti iseseisvuse taastamist

15:20

Raadiouudised (17.08.2026 15:00:00)

15:20

Matson lõi Paidele kübaratriki, Flora ja Viimsi said konkurentidest jagu

15:19

Kell 21.35 "Ukraina stuudios" Värk ja Luikmel

14:57

Loomingu Raamatukogus ilmus Jim Ashilevi uus teos

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

16.08

Sõja 1635. päev: Venemaa ründas Kiievit taas ballistiliste rakettidega Uuendatud

06:50

Ülle Madise võttis end nõustama kommunikatsioonifirma

16.08

Karalis andis teivashüppe finaalis lahingu, aga Duplantis jäi troonile Uuendatud

11:37

Ukraina nädalavahetuse droonirünnakud purustasid senised rekordid Uuendatud

16.08

Ungaris hukkus rängas bussiõnnetuses vähemalt 12 inimest

16.08

Iraan pani USA sõdurite tapmise või vangistamise eest välja preemia

01:04

Eesti teivashüppaja jäi Duplantisele silma: ta võitis ju U-20 MM-il hõbeda!

06:14

Briti meedia: Ühendkuningriik on sõjale Venemaaga eeldatust lähemal

06:30

Venemaa vallandas sõjaedus kahelnud pangategelase

07:19

Ülle Madise kandideerib presidendiks

ilmateade

SPORT

15:20

Matson lõi Paidele kübaratriki, Flora ja Viimsi said konkurentidest jagu

14:48

Rannavolle Euroopa meistriks tulid Hollandi naised ja Rootsi mehed

14:14

Taaramäe lõpetas Türgis ühepäevasõidul esikümnes

13:41

Kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud Faria üllatas Sheltonit

loe: kultuur

14:57

Loomingu Raamatukogus ilmus Jim Ashilevi uus teos

14:50

Uus "Käpapatrulli" film kogus avanädalavahetusel üle 12 500 külastuse

14:36

Pildid: Rüki galeriis avati illustraator Eiko Ojala esimene isikunäitus

13:18

Maarja Vaino: kas lugeda või juhmistuda?

loe: eeter

15:26

ERR-i kanalid tähistavad eriprogrammiga Eesti iseseisvuse taastamist

14:03

Ulukiekspert Peep Männil: inimest ei himusta Eestis ükski suur metsloom

13:12

Entomoloog: mardikate toidulaud kujundab meie maailma

10:52

Mürgistusnõustaja: seenemürgistuse kahtluse korral tuleb abi otsida kohe

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (17.08.2026 12:00:00)

10:00

Sutt loob looduskaitsjaid, teadlasi ja tööstureid ühendava metsandusnõukoja

10:00

Hispaania tervishoiuminister ja Ceuta linnapea vaidlevad migratidele peavarju pakkumise üle

09:20

Raadiouudised (17.08.2026 09:00:00)

08:25

Päevakaja (16.08.2026 18:00:00)

16.08

Elering jätkab suursaare võrguühenduste parendamisega

16.08

Ettevõte SpaceIt plaanib saata orbiidile Eesti esimese kommertssatelliidi

16.08

Karusid on metsades järjest enam, sest kohtuotsuste tõttu on tavapärane jaht peatatud

15.08

Päevakaja (15.08.2026 18:00:00)

15.08

Ilm püsib nädalavahetusel soe ja vihmahoogudega

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo