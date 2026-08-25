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Trump: Iraani protestijate hukkamised peavad lõppema

Välismaa
USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance / Consolidated News Photos
Välismaa

USA president Donald Trump väljendas teisipäeval pahameelt seoses Iraanis sagenevate hukkamistega, mis on tabanud inimesi, kes osalesid aasta alguses enne sõja puhkemist toimunud massimeeleavaldustel.

"Läbikukkuv Iraani Islamivabariik on jätnud suure osa oma sõjaväest palgata, tappes samal ajal enneolematus ulatuses meeleavaldajaid, isegi kui nad parajasti ei protesti. See on eepiliste mõõtmetega humanitaarkriis ning see tuleb peatada, kohe," kirjutas Trump sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social. 

Meeleavaldused said alguse detsembri lõpus nördimusest kõrgete elamiskulude üle, kuid kasvasid kiiresti ulatuslikeks valitsusvastasteks demonstratsioonideks, mis kulmineerusid 8. ja 9. jaanuaril. USA võimude teatel hukkus meeleavalduste mahasurumise käigus kümneid tuhandeid inimesi.

USA ja Iisrael alustasid seejärel Iraanis asuvate sihtmärkide pommitamist, mis omakorda häirib laevaliiklust Hormuzi väinas. Vaenupooled pole endiselt jõudnud lõpliku kokkuleppeni ning USA rahandusminister Scott Bessent kuulutas esmaspäeval välja uued Iraani-vastased sanktsioonid.

Trumpi administratsioon püüab nüüd Iraani majanduslikult isoleerida ning ajalehe The Wall Street Journal hinnangul on USA senine majanduslik surve juba tulemusi andnud.

Iraani naftaeksport on järsult vähenenud, riigi valuuta langenud rekordiliselt nõrgale tasemele ning inflatsioon püsib kõrgel. Majandusraskused tekitavad pingeid ka Iraani juhtkonnas, kus üha enam räägitakse vajadusest sõda lõpetada. Samal ajal levivad sotsiaalmeedias väited, et Iraanis hakkab autokütus otsa saama.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP/WSJ

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