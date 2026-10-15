Trump tühistas pahameeletormi järel hukkamise otseülekande

USA president Donald Trump teatas neljapäeval, et sõjaväebaasis üle kümne inimese tapnud mehe hukkamist mahalaskmise teel otse-eetris üle ei kanta, ehkki kaitseminister Pete Hegseth sellisest plaanist varem teatas.

Nidal Hasani hukkamise otseülekande plaanile olid teravalt vastu nii kodu- kui ka välismaised kriitikud, teiste seas väljendasid pahameelt nii demokraatidest kui vabariiklastest poliitikud, katoliku kirik, inimõigusorganisatsioonid ning ÜRO.

Plaani tühistamine on tagasilöök Hegsethile, kes on juba niigi kriitika all ummikusse jooksnud Iraani sõja ja selle tagajärgede tõttu, mis omakorda kahandavad Vabariikliku Partei väljavaateid eelseisvatel vahevalimistel.

"Hasan sureb plaanipäraselt mahalaskmise läbi, kuid seda sündmust üle ei kanta," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

USA president andis mõista, et tema isiklikult otseülekande vastu ei olnud, leides, et see "oleks võinud olla maailmale tugevaks hoiatuseks, näitamaks, kuidas Ameerika tegeleb terroristide ja Hasani-suguse saastaga."

"Kuid paljud väga head ja heatahtlikud inimesed pigem ei vaataks tema surma pealt," ütles Trump, lisades, et ohvrite lähemad pereliikmed saavad soovi korral siiski hukkamist isiklikult pealt vaadata.

Hasani hukkamine on kavandatud 3. detsembriks Texases Fort Hoodi sõjaväebaasis, kus ta lasi 2009. aastal maha 13 inimest. See on esimene kord alates 1945. aastast, kui USA sõjavägi kasutab hukkamiseks mahalaskmiskomandot.