Meedia: üle 250 päeva merel viibinud USA lennukikandja pardal valitseb kaos

Tuhanded USA sõjaväelased, kes on viibinud lennukikandja USS Abraham Lincolni pardal üle 250 päeva, peavad väidetavalt toime tulema toidupuuduse, rikkis torustiku ja kurnatusega.

Sõjaväeteemalised väljaanded teatasid, et mõned Lähis-Idas paikneva lennukikandja meeskonnaliikmed on üritanud üle parda hüpata, samal ajal kui pereliikmed on väljendanud muret laeva pardal viibijate vaimse tervise pärast.

USA kaitseminister Pete Hegseth nimetas möödunud nädalal teateid laeval valitsevate tingimuste kohta "täiesti moonutatuks".

Lennukikandja lahkus novembris Californiast suunaga Lõuna-Hiina merele ning saadeti enne veebruaris alanud rünnakuid Iraanile Lähis-Itta.

Algselt pidi lähetus lõppema mais, kuid seda on korduvalt pikendatud.

Tagasipöördumise kuupäeva pole teatatud, kuid meedia teatel valmistub USA vahetama lennukikandja USS George Washingtoni vastu osana varem kavandatud rotatsioonist.

Connecticuti senaator Richard Blumenthal loetles Hegsethile saadetud kirjas väidetavad raskused lennukikandjal, kus elab praegu umbes 5000 inimest.

"Igapäevaste tarvikute puudus, vee saastumine, probleemid torustikuga, halvenev vaimne tervis, mured tekil valitseva ohutuse pärast ning häired postisüsteemis, mille tõttu on paljud laevale saadetud hoolduspakid teel olles kuudeks kaduma läinud," kirjutas relvajõudude komiteesse kuuluv demokraat.

"Need teated nõuavad viivitamatut tähelepanu, kuid tõstatavad ka laiema küsimuse: kas merevägi suudab säilitada praegu oma lennukikandjatele nõutavat operatsioonitempot," lisas Blumenthal.

Demokraatidest senaator Ruben Gallego kutsus sõjaväge lubama kongressi delegatsioonil laeva külastada ja "uurida järelevalve raames seda kohutavat olukorda".

Kahele anonüümsele ametnikule viidates teatas CBS News, et selle kuu alguses kukkus üks meremees üle parda. Ta leiti helikopteri abil, talle osutati meditsiiniosakonnas abi ning ta viidi edasiseks raviks laevalt ära.

Militaarväljaanded Military Times ja Stars & Stripes kirjutasid, et mitmed sõjaväelased on pereliikmete sõnul kaalunud üle parda hüppamist. Nende sõnul kahjustavad mõne sõjaväelase vaimset tervist nii pikaajaline merel viibimine kui ka laeval valitsevad tingimused.

Väidetavalt ei saanud osa meremehi enam kui nädala jooksul pesu pesta ning sadamate harva külastamise tõttu ei söödud värsket toitu.

Ühe laeval viibiva meremehe lähedane ütles BBC Newsile, et tema pereliige on lähetuse algusest saadik kaotanud 65 naela ehk 29 kilogrammi kehakaalu.

Üks allikas märkis, et tema lähedane kinnitas, et meremehed on üritanud laevalt üle parda hüpata.

California demokraadist kongresmen Mike Levin rääkis, et USS Abraham Lincolni pardal olid hallitanud duširuumid, rikkis tualetid, nädalaid kasutuskõlbmatu pesupesemisvõimalus, pikad perioodid ilma sooja veeta ning söögikord, mis koosnes poolest tassitäiest riisist ja kahest tortillast. Samuti polnud seepi, deodoranti ega hambapastat.

Pärast nende teadete avaldamist ütles USA mereväe ametnik BBC-le, et nad ei ole tuvastanud laeval teatatud suitsiidimõtete ega enesetapukatsete sagenemist ning et "traditsioonilised varustuskanalid" olid "lahingutegevuse tõttu häiritud".

Praegu seatakse tema sõnul esikohale "missiooni seisukohalt kriitiliste varude" tarnimine laevale.

"Kõigepealt toit, seejärel hügieenitarbed ja siis post," ütles ametnik. "Laevalt saadud värskeimad teated kinnitavad pidevat juurdepääsu puhtale veele, töötavale kliimaseadmele ja tervislikele toiduvalikutele."

Väljaanne The Guardian rääkis ka kolme mereväelase perekonnaga, kes on jälginud kasvava ärevusega oma lähedaste füüsilist ja vaimset pinget.

"Ma kasvasin üles Ameerika Ühendriikides, kus sõjaväelasi tuleb väga austada, sest nad toovad oma riigi kaitsmiseks suurima ohvri. Nüüd aga lükkavad ülemjuhataja ja kaitseminister nende kogemused tagasi ning nimetavad neid valetajateks," ütles ühe Lincolnil viibiva meeskonnaliikme õde

Trump nimetas väiteid libauudisteks

USA president Donald Trump ütles esmaspäeval, et USA lennukikandja on "suurepäraselt hooldatud", ning nimetas CNN-i "libauudisteks" pärast teateid laeval valitsevatest kehvadest tingimustest.

Trump väitis, et on saanud kolmandate isikute kaudu infot, mille kohaselt on lennukikandja "suurepäraselt hooldatud", hoolimata arvukatest teadetest halvenenud elamistingimuste kohta laeva pika lähetuse ajal Hormuzi väinas.

Trump kritiseeris esmaspäeval Valges Majas ajakirjanikega suheldes CNN-i reporterit Kristen Holmesi, nõudes, et too "oleks vait", ning nimetas kajastust libauudisteks.

"Lincoln on seal olnud mõnda aega – päris kaua –, kuid aastate jooksul oleme neid seal palju kauem hoidnud," ütles Trump.

Seejärel kirjeldades ta nädalavahetusel toimunud vestlust ühe endise sõjaväelasega, kelle nime ta ei avaldanud.

"Ta on admiral. Ta ütles, et on olnud laevadel, mis on seal palju kauem olnud. Ja et ta teab inimesi Lincolnil ning nad ütlevad, et seda hooldatakse suurepäraselt ja selle eest hoolitsetakse väga hästi. Ja teised inimesed läksid kohale ning said teada, et see vastab tõele," ütles Trump. "CNN-i kajastus oli libauudis."

Trump ei täpsustanud ka, kes olid need "teised inimesed", kes tema sõnul anonüümse admirali väidet kinnitasid.

Tuumaenergial töötav USS Abraham Lincoln suudab ilma tankimata viibida merel pikka aega. Laev lahkus San Diegost 21. novembril 2025 ning on nüüd püstitanud tänapäevase rekordi pikima järjestikuse sadamakülastuseta merel viibimise osas. Laev pole enam kui 250 päeva jooksul maad puudutanud.