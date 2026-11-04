Vance: vahevalimised kaotati Iraani sõja tõttu

USA asepresident JD Vance kirjutas sotsiaalmeediasse pika postituse ning ütles, et vabariiklastele sai vahevalimistel saatuslikuks Iraani sõda.

Vance proovib tõenäoliselt saada 2028. aasta vabariiklaste presidendikandidaadiks ning pani vabariiklaste hiljutise ränga kaotuse vahevalimistel Iraani konflikti süüks.

"Kaotuse põhjuseks on sõda. President ise ütles seda eile õhtul," ütles Vance.

Asepresidendi sõnul näitasid valimisandmed, et vabariiklaste valijad küll tulid valima, kuid ei toetanud tingimata Vabariikliku Partei kandidaate. Tema sõnul hoiatas üks usaldusväärne nõunik juba enne valimisi, et partei enamuse säilitamiseks tuleb astuda neli olulist sammu: lõpetada Iraani sõda, keskenduda elukallidusele ja inflatsioonile, järgida põhimõtet "Ameerika ennekõike" ning muuta USA suhteid Iisraeliga.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Vance võttis Iraani ründamise suhtes ettevaatlikuma seisukoha juba enne sõja puhkemist. Vance'i viimane avaldus on tähelepanuväärne, sest see kujutab endast osaliselt otsest kriitikat Trumpi poliitika suhtes.

Trumpi suhtes on teravama tooni võtnud ka ametist lahkuv Florida kuberner Ron DeSantis. Ta juhtis juba varem tähelepanu sellele, et vabariiklased kaotasid positsioone üle kogu riigi.

Ta ütles kolmapäeval telekanalile Fox News, et vabariiklased võivad Washingtonis võimust eemale jääda aastateks ning valimiskaotuse tagajärjed võivad ulatuda kaugemalegi kui 2028. aasta presidendivalimised. DeSantis viitas sellele, et senaatorite ametiaeg kestab kuus aastat, mistõttu võib vabariiklastel kuluda kontrolli taastamiseks senati üle veel aastaid.

DeSantis tõi veel välja, et kümnest suurimast osariigist jääb vabariiklaste kontrolli alla vaid üks osariik, Florida, ehk seesama osariik, mida ta ise kaheksa aastat juhtis.

DeSantis kandideeris varem ka vabariiklaste presidendikandidaadiks, kuid jäi Trumpile alla. Ta on nüüd Trumpi suhtes taas kriitilise hoiaku võtnud ning mitmed vaatlejad leiavad, et ta kavatseb osaleda 2028. aasta presidendivalimistel. Seega võib vabariiklaste parteis enne presidendivalimisi puhkeda terav võimuvõitlus.