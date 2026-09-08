Kolmapäeval sajab mitmel pool Eestis hoovihma

Kolmapäeval liigub mitme keskmega madalrõhuala üle Skandinaavia Botnia lahe kohale ja selle lõunaserv katab Läänemere. Baltimaad jäävad selle kaguserva. Nii meil, kui ka naabritel sajab sagedasti vihma ja nii mõnelgi pool on sadu tugev.

Saabuv öö tuleb pilves selgimistega ning mitmel pool sajab hoovihma. Tuul puhub lõunast ja edelast 4-10, rannikul iiliti kuni 14 m/s. Plusskraade on termomeetril 12 kuni 17.

Kolmapäeva hommik tuleb pilves selgimist, Lõuna-Eestis veidi hõredama pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10, rannikul iiliti kuni 14 m/s. Sooja on 14 kuni 17 kraadi.

Ka päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, sadu on aeg-ajalt tugev ning õhtul on kohati ka äikest. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, rannikul iiliti 12m/s. Sooja on oodata 17 kuni 21, Kagu-Eestis kuni 24 kraadi.

Pilvine ja vihmane püsib ilm töönädala lõpuni. Neljapäeval võib sadu kohati ka tugev olla. Alles reede õhtuks pilvisus hõreneb ning sajud harvenevad. Kui töönädala lõpus on sooja keskmiselt 15 kraadi, siis nädalavahetusel tõuseb keskmine temperatuur 18 kraadi peale. Laupäeval on pilvisus vähene ja vahelduv, pühapäeval muutlik ning mõlemal päeval rabistab hooti ka vihma.