X!

Reedel on vahelduva pilvisusega ilm

ilm
Pakri pankrannik
Pakri pankrannik Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
ilm

Reede öösel kandub madalrõhkkonnast Eesti kohale vihmahooge, Ida-Eestisse ka lörtsi. Lääne pool on sajuvõimalus väiksem. Päeval saab meil aga mõjusamaks Lõuna-Skandinaavia kõrgrõhkkonna serv, üle maa on pilvi hõredalt ja ilm on sajuta. Tuul pärastlõunal lääne poolt alates nõrgeneb.

Öö tuleb Lääne-Eestis selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Kesk- ja Ida-Eestis on vahelduv pilvisus ja mitmel pool sajab vihma, sekka ka lörtsi. Puhub loode- ja põhjatuul 5-12, rannikul iilit 18 m/s. Õhutemperatuur jääb vahemikku -1 kuni +4, rannikul kuni 8 kraadi sooja.

Hommik on selge või vähese, Ida- ja Lõuna-Eestis mõnel pool vahelduva pilvisusega, ent olulise sajuta. Puhub põhja- ja loodetuul 2-8, rannikul 5-12, iiliti 18 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +8 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Loode- ja põhjatuul puhub 5-10, rannikul iiliti 16 m/s, ning pärastlõunal lääne poolt alates tuul nõrgeneb. Sooja on 4 kuni 9 kraadi.

Laupäeva öö on olulise sajuta ja päeval sajab vaid vähest vihma, ning puhub mõõdukas lääne- ja loodetuul. Öö on jahe, õhutemperatuur võib langeda kuni -3 kraadini, päeval on 5 kuni 9 kraadi. Ka pühapäevaks kingib ilmataat meile sajuta päeva. Tuul püsib mõõdukas ning öö on laupäevaga võrreldes soojem, 1 kuni 8 kraadi, päeval on kraade 7 kuni 10.

Uue nädala kaheks esimeseks päevaks lubab prognoos kohatist vähest vihma ning kui esmaspäeval on öine õhutemperatuur veel plusspoolel, siis teisipäeval langeb taas kuni 3 külmakraadini.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

eesti raadio

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:53

Käidi ja Kristali koduklubi avas eurosarjas võiduarve

21:36

Meremuuseum tellib Lätist miljoni euro eest uue uurimislaeva

21:30

Aasta puitehitise konkursil pälvis kolmikvõidu Noblessneris asuv loodusmaja

21:30

Eesti aasta puitehitiseks valiti loodusmaja Taru

21:24

Pangad saavad õiguse kahtlasi makseid peatada, kuid kõiki pettusi see ei tõkesta

21:23

Randväli jäi noorte olümpial finaalist napilt välja

21:22

Pärnusse Ermistusse kavandatud kaitsetööstuspark teeb sealsetele elanikele muret

21:17

Haigete loomade eutanaasia plaan vihastas loomaaia töötajaid

21:05

Reedel on vahelduva pilvisusega ilm

21:00

PÖFF-i elutööpreemia pälvinud Sven Grünberg: muusika peaks aitama inimestel elada

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

10:58

FT: Trumpi ja Putini diislitehing on läbikukkumise äärel

18:18

Eesti Energia plaanib koondada 10 protsenti ametikohtadest Uuendatud

20:28

Vähemalt 21 Euroopa lennule tehti pommiähvardus Uuendatud

13:45

Kilepiim muutus poodides defitsiidiks

07:28

Omanik plaanib LHV peamajja Tallinna südalinnas korterid ehitada

17:47

Ukraina ründas naftatöötlemistehast ja kaubaladu Rjazanis Uuendatud

04.11

Kohus mõistis Eesti kunstnike liidu kelmusskeemis osalenud mehed vangi

04.11

Helme: Trump ei pea enam kedagi kartma

08:54

Maksuameti juhi firmal on majandusaasta aruanded esitamata

07:36

Euroopa parempopulistid distantseerusid vahevalimised kaotanud Trumpist

ilmateade

SPORT

21:53

Käidi ja Kristali koduklubi avas eurosarjas võiduarve

21:23

Randväli jäi noorte olümpial finaalist napilt välja

20:50

Eesti jäähokikoondis põrmustas Hispaania

20:10

Lauri Tamm liitub Leedu rattatiimiga

loe: kultuur

21:30

Aasta puitehitise konkursil pälvis kolmikvõidu Noblessneris asuv loodusmaja

21:00

PÖFF-i elutööpreemia pälvinud Sven Grünberg: muusika peaks aitama inimestel elada

18:50

Ilus ja Loodus avasid Tallinnas ühisnäituse "Bronšteini printsiip"

18:45

Priit Põldma: kui mina sain täiskasvanuks, hakkasid võimalused ahenema

loe: eeter

19:00

Eesti Laul 2027 finaalkontserdi piletid on nüüd müügil

16:11

Audioraamatute sisujuht: eelistame inimloetud audioraamatuid tehishäälele

15:38

Clicherik: kümme aastat läks aega, et tunneksin ennast muusikuna

15:08

Atlanta aukonsul Aadu Allpere: Eesti kultuuri on lihtne müüa, sest see pakub palju

Raadiouudised

18:40

Kumu uues näituses lahatakse emadusega seotud hirme

18:40

Päevakaja (05.11.2026 18:00:00)

18:40

Ettevõte Nordecon kasvatas müügitulu 46 protsenti, kuid firma kasumlikkus langes

18:35

Eesti Energia koondamine puudutab kõige rohkem Ida-Virumaad

18:35

Rahanduskomisjoni riigieelarve arutelu jäi ära, opositsioon tahab lisaaega

15:25

Kütuse hinnatõus on suurendanud kalurite kulusid, riik valmistab ette kriisiabi

15:25

Tänavusel võru keele nädalal saab tantsida ja arvutimänge mängida

15:25

Seadusemuudatus aitab terviseametil piirata ebaraviga tegelevaid arste

15:25

Raadiouudised (05.11.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (05.11.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo