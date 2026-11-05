Reedel on vahelduva pilvisusega ilm

Reede öösel kandub madalrõhkkonnast Eesti kohale vihmahooge, Ida-Eestisse ka lörtsi. Lääne pool on sajuvõimalus väiksem. Päeval saab meil aga mõjusamaks Lõuna-Skandinaavia kõrgrõhkkonna serv, üle maa on pilvi hõredalt ja ilm on sajuta. Tuul pärastlõunal lääne poolt alates nõrgeneb.

Öö tuleb Lääne-Eestis selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Kesk- ja Ida-Eestis on vahelduv pilvisus ja mitmel pool sajab vihma, sekka ka lörtsi. Puhub loode- ja põhjatuul 5-12, rannikul iilit 18 m/s. Õhutemperatuur jääb vahemikku -1 kuni +4, rannikul kuni 8 kraadi sooja.

Hommik on selge või vähese, Ida- ja Lõuna-Eestis mõnel pool vahelduva pilvisusega, ent olulise sajuta. Puhub põhja- ja loodetuul 2-8, rannikul 5-12, iiliti 18 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +8 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Loode- ja põhjatuul puhub 5-10, rannikul iiliti 16 m/s, ning pärastlõunal lääne poolt alates tuul nõrgeneb. Sooja on 4 kuni 9 kraadi.

Laupäeva öö on olulise sajuta ja päeval sajab vaid vähest vihma, ning puhub mõõdukas lääne- ja loodetuul. Öö on jahe, õhutemperatuur võib langeda kuni -3 kraadini, päeval on 5 kuni 9 kraadi. Ka pühapäevaks kingib ilmataat meile sajuta päeva. Tuul püsib mõõdukas ning öö on laupäevaga võrreldes soojem, 1 kuni 8 kraadi, päeval on kraade 7 kuni 10.

Uue nädala kaheks esimeseks päevaks lubab prognoos kohatist vähest vihma ning kui esmaspäeval on öine õhutemperatuur veel plusspoolel, siis teisipäeval langeb taas kuni 3 külmakraadini.