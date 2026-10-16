Kiviberg: Eesti 200 ei peaks riigikogu valimistel kandideerima

Kiviberg ütles, et pole veel teinud otsust, kas kandideerib märtsikuistel riigikogu valimistel või mitte. Ta lisas, et kui erakond otsustab kandideerida, siis tuleb käituda meeskonnaliikmena. "Aga ma ei näe, et on mõistlik minna praegu raha põletama," sõnas Kiviberg.

Tema hinnangul ei peaks Eesti 200 valimistel kandideerima. "Peaks oma haavad ära lakkuma, tegema väikese sisekaemuse ja võtma eesmärgiks korralikult valmistuda 2031. aastaks," selgitas Kiviberg.

Ta nentis, et on sel teemal ka erakonna liikmetega mõtteid vahetanud, kuid eeldab, et kindel otsus selle kohta tehakse pühapäevasel erakonna volikogu istungil. Eesti 200 ja Eestimaa Rohelised arutavad ka erakondade ühendamist. Kiviberg leiab, et seda ei peaks tingimata tegema. "Mitme erakonna liikme seisukohad, kellega olen rääkinud, kattuvad minu omadega," nentis ta.

Ühegi teise erakonna nimekirjas ei plaani Kiviberg siiski kandideerida ja nentis, et pole ka vastavat ettepanekut saanud. Kiviberg sedastas, et pole asjata Eesti 200 liige. "Usun, et ideed, mis meil on olnud, on vajalikud ja õiged ning lõppkokkuvõttes on nendest Eestile kasu," nentis ta. Kivibergi sõnul seisneb küsimus selles, kui hästi või kvaliteetselt on õnnestunud need ideed ellu viia.