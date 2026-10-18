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Galerii: Eesti 200 volikogu arutab erakonna tulevikku

Eesti
Eesti 200 volikogu
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Eesti

Erakonna Eesti 200 volikogu peab pühapäeval oma koosolekut, mille keskne teema on kaugelt valimiskünnise alla jääva toetusega partei tulevik enne 7. märtsi riigikogu valimisi.

Volikogu koosoleku päevakorras on Eesti 200 erakonna tulevik, riigikogu valimisteks valmistumine ja võimalik ühinemine erakonnaga Eestimaa Rohelised, teatas erakonna pressiesindaja.

Tallinnas Kultuurikatla Õuetornis toimuv arutelu algas kell 11 ja plaanide kohaselt peaks lõppema kella kolm pärastlõunal.

Eesti 200 toetus on erinevate küsitlusfirmade uuringutes püsinud juba kuid kahe protsendi lähedal ning praegu koos Reformierakonnaga valitsuskoalitsiooni kuuluvas parteis on erimeelsused, kas üldse osaleda riigikogu valimistel, teha seda rohelistega ühinedes või jätta seekordne valimistsükkel vahele.

Eesti 200 nimekirjas sai 2023. aasta valimistel riigikogusse 14 saadikut, pärast Züleyxa Izmailova väljaheitmist ja Kalev Stoicescu lahkumist on selle fraktsioonis 12 liiget.

Äriregistri andmeil oli erakonnal pühapäevase seisuga 548 liiget.

Toimetaja: Mait Ots

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