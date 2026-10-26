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Kallas: Eesti 200 ettevalmistused riigikogu valimistel osalemiseks käivad

Eesti
Kristina Kallas.
Kristina Kallas. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Kuigi mõned Eesti 200 riigikogu fraktsiooni liikmed on avaldanud arvamust, et erakonnal ei ole mõtet riigikogu valimistel osaleda, kinnitas parteijuht Kristina Kallas, et ettevalmistused valimisralliks käivad.

"Me praegu tegeleme riigikogu valimiste ettevalmistamisega ja nimekirjade kokkupanemisega. Selle sihiga me tööd teeme," ütles Kallas ERR-ile.

Valimiskampaaniat läbi viivat reklaamiagentuuri Eesti 200-l aga veel välja valitud ei ole. "Meil on praegu reklaamiagentuuride jaoks nii-öelda briif valmis, millega me hakkame reklaamiagentuure vaatama. Me ei ole veel reklaamiagentuuri välja valinud," lausus Kallas.

Kallase sõnul peab ta briifi all silmas kõike seda, mida Eesti 200 sooviks reklaamiagentuurilt saada.

"Meil on ka teine variant see, et me loovlahendused (valimisloosungid ja muu sisu pool - toim.) teeme ise. Sest alati on olnud kaks varianti. Eelmistel riigikogu valimistel ma loovlahendused tegime ise ja tellisime reklaamiagentuurist ainult töö," sõnas ta.

Seda, kuidas Eesti 200 reklaamiagentuuri välja valib ja kas erakond korraldab agentuuri leidmiseks konkursi, ei olnud nõus Kallas ütlema. "Kuulge, see on tavaline asi, mida erakonnad teevad. See on natuke nagu köögipoole selgitamine. Ma ei hakka seda selgitama, kuidas agentuure valitakse ja mis alustel. See on natukene ka ärisaladus. Ma arvan, et seda ei ole mõistlik selgitada avalikult," rääkis Kallas.

Kallas ütles, et erakonna valimisnimekirjad selguvad tõenäoliselt jaanuari alguses, sest jaanuari lõpus on valimisnimekirjade esitamise tähtaeg. "Jaanuari alguses on see periood, kus on valimisnimekirjade esinumbrid lõplikult paigas," ütles Kallas.

Valimislubadused hakkavad Kallase sõnul avalikkuse ette jõudma lähiajal. "Me paneme paika tõenäoliselt selle valimiste volikogu detsembri alguses, kui valimiste lubadused ka välja tulevad.

Praegu ei olnud Kallas nõus ühtegi valimislubadust välja ütlema. "Ei. Kindlasti mitte," ütles ta.

Eesti 200 riigikogu fraktsiooni liige Ando Kiviberg ja fraktsiooni esimees Toomas Uibo rääkisid oktoobri keskel ERR-ile, et Eesti 200 ei peaks märtsikuistel valimistel kandideerima ning mõistlikum oleks valmistuda korralikult 2031. aasta riigikogu valimisteks.

Eesti 200 toetus on küsitluste kohaselt püsinud juba pikalt paari protsendi juures, mis tähendab, et erakond jääks 7. märtsil valitavast uuest riigikogu koosseisust välja.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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