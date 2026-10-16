Toomas Uibo ei plaani järgmistel riigikogu valimistel kandideerida

Eesti 200 riigikogu fraktsiooni esimees Toomas Uibo teatas neljapäeval sotsiaalmeedia kommentaariumis, et ei kavatse järgmistel riigikogu valimistel kandideerida. Juulis teatas samast plaanist ka erakonnakaaslane Irja Lutsar, kuigi veel kolm ja pool kuud tagasi kinnitas erakonna juht Kristina Kallas, et tema teada on kõik Eesti 200 riigikogu liikmed valmis uuesti kandideerima.

Toomas Uibo kandideeris 2023. aasta riigikogu valimistel Harju- ja Raplamaal, sai 2420 häält ning osutus valituks.

Juulis teatas ka Eesti 200 riigikogu fraktsiooni liige Irja Lutsar, et suure tõenäosusega ta tuleval aastal riigikogu valimistel ei kandideeri ning hakkab ilmselt taas tegelema teadustööga.

Eesti 200 liikmeks astus Lutsar 2023. aastal ning sama aasta riigikogu valimistel sai ta Jõgeva- ja Tartumaa valimisringkonnas 3523 häält ning osutuks valituks. Lisaks kandideeris ta 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistel, kus kogus 297 häält ning 2025. aasta kohalikel valimistel Tallinnas Mustamäe linnaosas, mil sai 374 häält.

Veel 29. juunil ütles Eesti 200 juht Kristina Kallas Vikerraadio saates Uudis+, et ei näe alternatiivi plaanile, et Eesti 200 läheb riigikogu valimistel välja oma nimekirjaga.

"Meil on riigikogus 13 inimest, kes on nelja aasta jooksul omandanud väga tugeva poliitilise kogemuse ja ma tean, et nad on kõik valmis uuesti kandideerima," ütles Kallas kolm ja pool kuud tagasi.

Viimase MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös valminud iganädalase küsitluse tulemusest selgus, et Eesti 200 toetus oli 1,2 protsenti.