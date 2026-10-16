X!

Toomas Uibo ei plaani järgmistel riigikogu valimistel kandideerida

Eesti
Toomas Uibo
Toomas Uibo Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Eesti 200 riigikogu fraktsiooni esimees Toomas Uibo teatas neljapäeval sotsiaalmeedia kommentaariumis, et ei kavatse järgmistel riigikogu valimistel kandideerida. Juulis teatas samast plaanist ka erakonnakaaslane Irja Lutsar, kuigi veel kolm ja pool kuud tagasi kinnitas erakonna juht Kristina Kallas, et tema teada on kõik Eesti 200 riigikogu liikmed valmis uuesti kandideerima.

Toomas Uibo kandideeris 2023. aasta riigikogu valimistel Harju- ja Raplamaal, sai 2420 häält ning osutus valituks.

Juulis teatas ka Eesti 200 riigikogu fraktsiooni liige Irja Lutsar, et suure tõenäosusega ta tuleval aastal riigikogu valimistel ei kandideeri ning hakkab ilmselt taas tegelema teadustööga.

Eesti 200 liikmeks astus Lutsar 2023. aastal ning sama aasta riigikogu valimistel sai ta Jõgeva- ja Tartumaa valimisringkonnas 3523 häält ning osutuks valituks. Lisaks kandideeris ta 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistel, kus kogus 297 häält ning 2025. aasta kohalikel valimistel Tallinnas Mustamäe linnaosas, mil sai 374 häält.

Veel 29. juunil ütles Eesti 200 juht Kristina Kallas Vikerraadio saates Uudis+, et ei näe alternatiivi plaanile, et Eesti 200 läheb riigikogu valimistel välja oma nimekirjaga.

"Meil on riigikogus 13 inimest, kes on nelja aasta jooksul omandanud väga tugeva poliitilise kogemuse ja ma tean, et nad on kõik valmis uuesti kandideerima," ütles Kallas kolm ja pool kuud tagasi.

Viimase MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös valminud iganädalase küsitluse tulemusest selgus, et Eesti 200 toetus oli 1,2 protsenti.

Samal teemal

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

12:45

Meedia: Ukraina ründas teist päeva järjest Rjazani naftatöötlemistehast Uuendatud

12:37

Kaju: möödunud nädal tõi lahingute ägenemise ja luhtunud energiavaherahu

12:37

Õpilasuurija leidis Saaremaalt uue veemardikaliigi

12:35

Kask: oleme presidendiga rääkinud õiguskantsleri ametisse astumisest

12:33

Pärnu uus jäätmekava toob prügi äraandmisse mitu muudatust

12:25

Raadiouudised (16.10.2026 12:00:00)

12:22

Teater laulab | "Aeg jalgadesse vajub nagu liiv" lavastusest "Plekktrumm"

12:22

Taani peaminister: EL peab tagama Ukrainale piisava rahastuse 2027. aastaks

12:16

Zverev sammus kindlalt poolfinaali

11:49

Pimeda aja aitavad rõdul mööda saata lumeroos, loorber ja kanarbikud

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

15.10

Sõja 1695. päev: Ukraina teatas korraga kuue Vene sõjalennuki hävitamisest Uuendatud

15.10

Suri inimõiguste instituudi tegevjuht Aet Kukk

15.10

USA kaalub Iraani vastu võimsaima tavapommi kasutamist

15.10

Levinud vererõhuravim paneb pruuni rasvkoe inimese kasuks tööle

15.10

Madise pakub mõnele nõunikule suuremat palka kui Karis

15.10

Valitsus tahab teatud puhkudel lubada topeltkodakondsust

12:45

Meedia: Ukraina ründas teist päeva järjest Rjazani naftatöötlemistehast Uuendatud

15.10

Raag: Trumpil ei ole jõudu sundida Ukrainat kapituleeruma

15.10

Bulgaarias asuvat Starlinki maajaama tabas rünnak

15.10

Trump tühistas pahameeletormi järel hukkamise otseülekande

ilmateade

SPORT

12:16

Zverev sammus kindlalt poolfinaali

11:39

Panthersi ründaja viskas kübaratriki teist mängu järjest

10:51

Tribuntsov teenis finaalikoha kolmanda ajaga

10:11

Real kogub Euroliigas vaikselt hoogu

loe: kultuur

12:22

Teater laulab | "Aeg jalgadesse vajub nagu liiv" lavastusest "Plekktrumm"

11:40

PÖFF Shortsi rahvuslikus võistluses esilinastub 13 kodumaist filmi

11:04

Kai kunstikeskuses saab esmakordselt Baltikumis näha Jane Jin Kaiseni videonäitust

10:50

Karoliina Kreintaal: minu õpetajad olid küla pillimehed arhiivisalvestistel

loe: eeter

11:49

Pimeda aja aitavad rõdul mööda saata lumeroos, loorber ja kanarbikud

11:39

Eesti elanikud kuulavad kõige rohkem Vikerraadiot

10:06

Netikokk Aston Randen: olin kaheksa-aastasest oma vanemate privaatkokk

09:09

Kadri Tali: oleme Estonia nõukogus tegutsenud liiga aeglaselt

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (16.10.2026 09:00:00)

15.10

Pärnus muutub sorteeritud prügi kogumine

15.10

Moe piiritusetehas töötab taas ajaloolises asukohas

15.10

Päevakaja (15.10.2026 18:00:00)

15.10

EL riigijuhid otsivad lahendust Euroopa majanduse käekäigu parandamiseks

15.10

Valitsus tahab teatud puhkudel lubada topeltkodakondsust

15.10

Raadiouudised (15.10.2026 15:00:00)

15.10

Erakonnad kulutavad valimiskampaania1-2 miljonit eurot

15.10

Õdede koolitus ei vasta haiglate vajadustele

15.10

Sünnitusjärgne depressioon on Eestis aladiagnoositud

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo