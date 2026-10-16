Kask: oleme presidendiga rääkinud õiguskantsleri ametisse astumisest

Riigikohtu liige Oliver Kask ütles ERR-ile, et on arutanud presidendiga, kas ta on nõus saama uueks õiguskantsleriks.

"Olen valmis, et kui ettepanek tehakse, siis võtan seda tõsiselt kaaluda," nentis ta. Kask lisas, et pole kindel, kas selle lõpuks ka vastu võtab.

Sel nädalal alustas president Ülle Madise kohtumisi erakondadega. Kohtumiste käigus arutatakse muuhulgas uusi õiguskantsleri kandidaate.

Õiguskantsleri nimetab presidendi ettepanekul ametisse riigikogu seitsmeks aastaks.

Alates 13. oktoobrist kuni järgmise õiguskantsleri ametivande andmiseni täidab õiguskantsleri kohuseid ajutiselt õiguskantsleri asetäitja-nõunik Olari Koppel.