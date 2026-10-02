Postimees: uueks õiguskantsleriks võib saada Oliver Kask

Kuna õiguskantsleri kandidaadi peab esitama vabariigi president, siis põhimõtteliselt on see võimalus nii Alar Karisel kui ka 12. oktoobril presidendi ametisse astuval senisel õiguskantsleril Ülle Madisel.

Postimees nendib siiski, et tõenäoliselt on eesmärk, et ettepaneku teeks ära juba president Karis, kuigi otsingud on toimunud Karise ja Madise koostöös.

Kask sai riigikohtu halduskolleegiumi liikmeks 2024. aastal, enne seda töötas ta kohtunikuna Tallinna ringkonnakohtus ja alates 2019. aastast oli ta ka ringkonnakohtu halduskolleegiumi esimees.

Kogu tema varasem haridus ja karjäär on samuti seotud juuraga: ta on olnud justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse juht, kohtunike koolitusnõukogu liige, Euroopa Inimõiguste kohtu ad hoc kohtunik. Lisaks on Kask olnud osaline mitme seaduse väljatöötamisel. Kask on olnud ka vabariigi valimiskomisjoni esimees.

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Eestis nimetab õiguskantsleri ametisse riigikogu vabariigi presidendi ettepanekul seitsmeks aastaks.