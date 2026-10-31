Kask: õiguskantsleri institutsioon ei tohi olla poliitiline

Presidendi poolt õiguskantsleri kandidaadiks nimetatud riigikohtunik Oliver Kask peab oluliseks, et õiguskantsleri institutsioon ei oleks poliitiline ning lubab eelkõige tegeleda sotsiaalsete õiguste teemadega.

President Ülle Madise tegi riigikogule ettepaneku nimetada õiguskantsleriks Oliver Kask, kes on riigikohtu kohtunik. Õiguskantsleri nimetab seitsmeks aastaks ametisse riigikogu. Enne seda soovivad kandidaadiga kohtuda ka riigikogu fraktsioonid.

Oliver Kask ütles, et võttis enne nõustumist pika mõtlemisaja. Teemad, millega õiguskantsler tegeleb, on tema sõnul olulised.

"Eks ma eelkõige püüan tegeleda sotsiaalsete õiguste teemadega, kus inimesed ise võib-olla ei ole võimelised enda õiguste eest nii hästi seisma või kohtusse pöörduma Ja kindlasti on teemasid, mis täna võib-olla aktuaalsed ei ole, aga võivad selleks muutuda - demokraatia kaitse, õigusriigi kaitse ja hoida seda Eesti praegust head taset ja olukorda," rääkis Oliver Kask.

Oliver Kask on töötanud justiitsministeeriumis, olnud Tallinna ringkonnakohtu kohtunik ja vabariigi valimiskomisjoni esimees ning praegu on ta riigikohtunik.

"Minu jaoks on oluline, et õiguskantsleri institutsioon ei oleks poliitiline ja kõik küsimused, mis on poliitilised, peavad jääma riigikogu otsustada, valitsuse otsustada," ütles Kask.

Riigikogu Isamaa fraktsiooni liige Lea Danilson-Järg ütles, et teemade ring, mille kohta Isamaa soovib enne otsustamist õiguskantslerilt küsida, on lai.

"Kuidas riik täidab oma kohustusi kodanike ees. Me teame, et erihoolekande järjekorras on 2000 inimest ja riik ei ole seal oma kohustusi täitnud. Kindlasti on Isamaa jaoks oluline teema eesti keel kui riigikeel ja positsioon ühiskonnas," sõnas Danilson-Järg.

Sotsiaaldemokraadid ootavad, et õiguskantsler tegeleks edasi isikuandmete kaitsega.

"Me näeme, et see teema tõstatub. Järjest rohkem andmeid tekib, aga neid on vaja sedamoodi kaitsta, et õiguskaitseorganite tööd seisma ei panda. Ja seal ei ole vaja tormakust, vaid sellist tasakaalukat läbimõeldust," ütles sotside esimees Lauri Läänemets.

EKRE fraktsiooni liikme Anti Poolametsa sõnul tuleb Oliver Kasel tõestada, et õiguskantsleri institutsioon on sõltumatu.

"Teine teema on tõestada seda, et tõsiselt tegeletakse põhiõigustega - kirglikult ja mitte formaalselt. EKRE jaoks on väga oluline, et ta seisaks e-valimiste vaadeldavuse ja ka valimiskaebuste võimalikkuse eest," lausus Poolamets.

Riigikogu õiguskomisjoni esimehe, reformierakondlase Madis Timpsoni sõnul peaks õiguskantsler pöörama tähelepanu õigusloome kvaliteedile.

"Me ei vaja üha rohkem ja rohkem seadusi, vaid paremini ja hästi sõnastatud õigusnorme ja siis ka riiki, kus iga inimene saab aru, et talle ei seata põhjendamatuid piiranguid," ütles Timpson.

Fraktsioonide kohtumised Oliver Kasega on kavas ületuleval nädalal.