Uue õiguskantsleri kandidaadi esitab Ülle Madise

Presidendi kantselei kommunikatsiooniosakonna juhataja Mariann Sudakov selgitas, et president Alar Karis on valitud presidendi Ülle Madisega õiguskantsleri kandidaate arutanud. Järgmise sammuna seisavad ees kohtumised ja konsultatsioonid parlamendi fraktsioonidega.

"Need saavad toimuma lähinädalatel, mis tähendab, et uue õiguskantsleri kandidaadi ettepaneku esitab riigikogule Ülle Madise."

2. septembril valis riigikogu senise õiguskantsleri Ülle Madise Eesti presidendiks, ametisse astub ta 12. oktoobril.

Postimees on varem kirjutanud, et järgmise õiguskantsleri kandidaadiks võidakse esitada riigikohtunik Oliver Kask. Kask ise ütles ERR-ile, et talle on suur au olla nii väärika ametkonna juhi kandidaadina meedias välja pakutud.

"Austan riigipead ja Vabariigi Presidendi institutsiooni väga. On riigipea otsustada, kelle kandidatuuri ta riigikogule esitab."

Õiguskantsleri nimetab presidendi ettepanekul ametisse riigikogu seitsmeks aastaks.