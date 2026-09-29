X!

President esitab uue õiguskantsleri kandidaadi lähinädalatel

Eesti
Õiguskantsleri büroo
Õiguskantsleri büroo Autor/allikas: Sander Koit / ERR
Eesti

President teeb riigikogule ettepaneku nimetada ametisse uue õiguskantsleri kandidaat lähinädalatel, ent veel ei ole teada, kas seda teeb veel ametis olev president Alar Karis või tulevane president Ülle Madise.

"Kuna vajadus leida uus õiguskantsler tekkis ootamatult, soovib riigipea võtta kandidaadi valimiseks ja temaga kohtumiseks piisavalt aega, et veenduda tema sobivuses sellele vastutusrikkale ametikohale. Ettepaneku õiguskantsleri kandidaadi kohta teeb riigipea riigikogule lähinädalatel," ütles ERR-ile presidendi kantselei pressiesindaja Epp-Mare Kukemelk.

Samas on Karis olnud viimasel ajal seotud mitmete välisvisiitidega. Nii osales Karis 20.–24. septembrini New Yorgis ÜRO peaassamblee 81. istungjärgul. Sel nädalal teeb Alar Karis koos abikaasa Sirje Karisega oma ametiaja lahkumisvisiidid Eesti sõprade ja liitlaste juurde, kohtudes Saksamaa, Poola, Leedu ja Soome riigipeadega ning Rootsi kuningapaariga.

Ehk õiguskantsleri teemaga saaks ta vahetult tegelema hakata alles pärast Eestisse naasmist nädala teises pooles. Seetõttu pole ka teada, kas ettepaneku riigikogule teeb veel praegu ametis olev president või järgmine president Ülle Madise.

Alar Karis annab presidendiameti Ülle Madisele edasi 12. oktoobril.

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Madis Timpson (RE) ütles ERR-ile, et kui president valib välja inimese, keda ta peab ametisse sobivaks ning esitab tema kandidatuuri riigikogule, siis on riigikogu ülesanne otsustada, kas kandidaat saab parlamendi toetuse ja nimetatakse ametisse.

"Mina isiklikult konsulteeriks enne ametlikku esitamist ka kõikide riigikogus esindatud fraktsioonidega," sõnas Timpson.

Ta märkis, et õiguskomisjonil ei ole selles küsimuses olnud suhtlust presidendiga ja õiguskomisjonis pole arutatud ka konkreetseid kandidaate.

"Seega ei saa ma öelda, mitu nime võiks presidendil praegu kaalumisel olla või millal konkreetne nimi avalikkuse ette jõuab. See on eelkõige presidendi otsustada. Kindlasti leidub Eestis päris mitu inimest, kelle teadmised, kogemused ja professionaalne taust võimaldaksid neil õiguskantsleri ametit väga hästi täita," lausus Timpson.

"Minu isiklik seisukoht on, et uus õiguskantsler peaks olema väga tugeva juriidilise ettevalmistuse ja kõrge professionaalse kvalifikatsiooniga jurist, kelle silmad peaksid särama ning olemas peaks olema ka tahe Eesti elu paremaks teha. Sama oluline on minu hinnangul tema sõltumatus – õiguskantsler peaks olema inimene, kellel ei ole erakondlikku tausta ning kelle erapooletuses ei tekiks põhjendatud kahtlusi. Tegemist on põhiseadusliku institutsiooni juhiga, kelle puhul on sõltumatus ja professionaalne autoriteet eriti olulised," ütles Timpson.

Põhiseaduskomisjoni esimees Ando Kiviberg (Eesti 200) ütles, et on uue õiguskantsleri otsimise teemal suhelnud Ülle Madisega, et aru saada, kuidas tema edasisi arenguid näeb.

"Õiguskantsleri kandidaadi esitamine riigikogule on vabariigi presidendi põhiseaduslik ülesanne. Olen kindel, et vabariigi president selle ülesande ka nõutava hoolsusega täidab," ütles Kiviberg.

Eestis nimetab õiguskantsleri ametisse riigikogu vabariigi presidendi ettepanekul seitsmeks aastaks.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

muusikapäev

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

07:02

Trumpi sõnul poleks tohtinud Briti lennubaasi ründamises kahtlustavaid vabastada

06:22

President esitab uue õiguskantsleri kandidaadi lähinädalatel

06:21

Meediajuhid: võõrkeelse dublaaži keeld kahjustab majandust ja julgeolekut

06:20

Vene armee ja sõjalised kulutused kasvavad veelgi

06:19

Valitsus suunab erihoolekandesse küsitust kordades vähem raha

05:48

Venemaa ründas Kiievit taas ballistiliste rakettidega

28.09

Uues koosseisus kurlingunaiskond sai Lätis Kaldvee juhtimisel kuuenda koha

28.09

Kaare paarismängust Lillega: ei saa end Harri ja Mariega võrrelda, aga anname parima

28.09

ETV spordisaade, 28. september

28.09

Mihkelson: praegu on Venemaal õhus selge ülekaal

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

28.09

Lõuna-Korea nõuab Ukrainalt vabandust sõjavangide üleandmise avalikustamise pärast

27.09

Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad

28.09

Vene droon tabas Kiievi teaduste akadeemia hoonet Uuendatud

28.09

Eestis levivad taas sügelised

28.09

Otse kell 13.15: erikomisjon kutsus aru andma Michali, Rahumäe, Tudebergi Uuendatud

28.09

Soome valitsus otsib võimalusi mootorikütuste hinna alla toomiseks

28.09

Kohus mõistis Oleg Bessedini seitsmeks aastaks vangi

27.09

Eesti quadide koondiselt võeti pärast autasustamist kolmas koht ära

28.09

Järgmise aasta riigieelarves ületavad kulud tulusid 0,8 miljardi euroga

28.09

Erakorralises seisukorras saavad kliendid kasutada konkureerivat sidevõrku

ilmateade

SPORT

28.09

Uues koosseisus kurlingunaiskond sai Lätis Kaldvee juhtimisel kuuenda koha

28.09

Kaare paarismängust Lillega: ei saa end Harri ja Mariega võrrelda, aga anname parima

28.09

ETV spordisaade, 28. september

28.09

Henn: treenerina pead endas kahtlema, muidu tõmmatakse vaip kiirelt alt

loe: kultuur

28.09

Kultuuriministeerium suunab 2027. aastal rohkem raha lastele ja noortele

28.09

Jevgeni Grib: mulle meeldib teha salapäraseid ballette

28.09

Rod Stewart tõmbab lavakarjäärile joone alla

28.09

Fotograaf Erik Prozes: Vivian Maieri töödes on näha mängulisust

loe: eeter

28.09

Fotograaf Erik Prozes: Vivian Maieri töödes on näha mängulisust

28.09

Toitumisterapeut: loomulikku soolasust annab toidule seller

28.09

Lehte Hainsalu: oma elu kõige tähtsamad otsused olen teinud läbi mõtlemata

28.09

Etiketiekspert: etiketi tundmine annab vabaduse, mitte ei võta seda ära

Raadiouudised

28.09

Euroopa Liit jagab laiali 6,6 miljardit eurot Ukraina abiga seotud fondist

28.09

Päevakaja (28.09.2026 18:00:00)

28.09

Eesti digisektor: ELi andmekaitse muudatused võivad piirata ettevõtlust kogu Euroopas

28.09

Tuleva aasta riigieelarve kulud ületavad tulusid 800 miljoni euroga

28.09

Eestis levivad taas sügelised

28.09

Raadiouudised (28.09.2026 15:00:00)

28.09

Soome valitsus kaalub võimalusi kõrge bensiinihinna leevendamiseks

28.09

Zeppelini kaubanduskeskuse asemele kerkib äri- ja elamukvartal

28.09

Raadiouudised (28.09.2026 12:00:00)

28.09

Pangad: pensionisse investeerimine on tõusutrendis

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo