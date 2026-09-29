President esitab uue õiguskantsleri kandidaadi lähinädalatel

President teeb riigikogule ettepaneku nimetada ametisse uue õiguskantsleri kandidaat lähinädalatel, ent veel ei ole teada, kas seda teeb veel ametis olev president Alar Karis või tulevane president Ülle Madise.

"Kuna vajadus leida uus õiguskantsler tekkis ootamatult, soovib riigipea võtta kandidaadi valimiseks ja temaga kohtumiseks piisavalt aega, et veenduda tema sobivuses sellele vastutusrikkale ametikohale. Ettepaneku õiguskantsleri kandidaadi kohta teeb riigipea riigikogule lähinädalatel," ütles ERR-ile presidendi kantselei pressiesindaja Epp-Mare Kukemelk.

Samas on Karis olnud viimasel ajal seotud mitmete välisvisiitidega. Nii osales Karis 20.–24. septembrini New Yorgis ÜRO peaassamblee 81. istungjärgul. Sel nädalal teeb Alar Karis koos abikaasa Sirje Karisega oma ametiaja lahkumisvisiidid Eesti sõprade ja liitlaste juurde, kohtudes Saksamaa, Poola, Leedu ja Soome riigipeadega ning Rootsi kuningapaariga.

Ehk õiguskantsleri teemaga saaks ta vahetult tegelema hakata alles pärast Eestisse naasmist nädala teises pooles. Seetõttu pole ka teada, kas ettepaneku riigikogule teeb veel praegu ametis olev president või järgmine president Ülle Madise.

Alar Karis annab presidendiameti Ülle Madisele edasi 12. oktoobril.

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Madis Timpson (RE) ütles ERR-ile, et kui president valib välja inimese, keda ta peab ametisse sobivaks ning esitab tema kandidatuuri riigikogule, siis on riigikogu ülesanne otsustada, kas kandidaat saab parlamendi toetuse ja nimetatakse ametisse.

"Mina isiklikult konsulteeriks enne ametlikku esitamist ka kõikide riigikogus esindatud fraktsioonidega," sõnas Timpson.

Ta märkis, et õiguskomisjonil ei ole selles küsimuses olnud suhtlust presidendiga ja õiguskomisjonis pole arutatud ka konkreetseid kandidaate.

"Seega ei saa ma öelda, mitu nime võiks presidendil praegu kaalumisel olla või millal konkreetne nimi avalikkuse ette jõuab. See on eelkõige presidendi otsustada. Kindlasti leidub Eestis päris mitu inimest, kelle teadmised, kogemused ja professionaalne taust võimaldaksid neil õiguskantsleri ametit väga hästi täita," lausus Timpson.

"Minu isiklik seisukoht on, et uus õiguskantsler peaks olema väga tugeva juriidilise ettevalmistuse ja kõrge professionaalse kvalifikatsiooniga jurist, kelle silmad peaksid särama ning olemas peaks olema ka tahe Eesti elu paremaks teha. Sama oluline on minu hinnangul tema sõltumatus – õiguskantsler peaks olema inimene, kellel ei ole erakondlikku tausta ning kelle erapooletuses ei tekiks põhjendatud kahtlusi. Tegemist on põhiseadusliku institutsiooni juhiga, kelle puhul on sõltumatus ja professionaalne autoriteet eriti olulised," ütles Timpson.

Põhiseaduskomisjoni esimees Ando Kiviberg (Eesti 200) ütles, et on uue õiguskantsleri otsimise teemal suhelnud Ülle Madisega, et aru saada, kuidas tema edasisi arenguid näeb.

"Õiguskantsleri kandidaadi esitamine riigikogule on vabariigi presidendi põhiseaduslik ülesanne. Olen kindel, et vabariigi president selle ülesande ka nõutava hoolsusega täidab," ütles Kiviberg.

Eestis nimetab õiguskantsleri ametisse riigikogu vabariigi presidendi ettepanekul seitsmeks aastaks.