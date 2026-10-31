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Madise esitas õiguskantsleri kandidaadiks Oliver Kase

Eesti
Oliver Kask ja Ülle Madise.Oliver Kask ja Ülle Madise.
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8 pilti
Eesti

President Ülle Madise tegi riigikogule ettepaneku nimetada õiguskantsleriks Oliver Kask. Madise sõnul on Oliver Kask mitmekülgse töökogemusega tuntud ja tunnustatud õigusteadlane, kelle erapooletus ja usaldusväärsus on väljaspool kahtlust.

"Oliver Kask on nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt hinnatud ekspert riigiõiguse ja põhiõiguste kaitse küsimustes. Töö Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumis ja Riigikohtu liikmeks valimine kinnitavad tema erialast kompetentsust, juhtimis- ja suhtlemisvõimekust," põhjendas president Madise oma valikut pressiteate vahendusel.

Riigipea hinnangul annab Oliver Kase senine elu- ja töökäik alust uskuda, et ta mõistab võimude lahususe ja tasakaalustatuse süsteemi toimimist ning suudab ka kõige keerulisemates olukordades eristada maailmavaatelisi ja valija mandaati eeldavaid otsuseid neist, mille langetamise õigus on erapooletul põhiseaduslikul institutsioonil. 

"Eesti kuulub õigusriigi indeksi järgi maailma täielikku tippu põhjusega. Rahvusvahelises riigiõiguse kogukonnas peetakse väga oluliseks õiguskantsleri vabadust poliitilisest seotusest," sõnas riigipea. "Oliver Kask on kõigiti suutlik ja legitiimne seisma Eesti õiguskantslerina kõrgetasemelises rahvusvahelises riigiõiguse kogukonnas õigusriigi väärtuste eest."

"Arvestades Oliver Kase professionaalset kogemust, teadmisi ja isikuomadusi, leian, et ta on sobiv kandidaat õiguskantsleri ametisse," ütles president Madise.

Oliver Kask on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Ta on töötanud justiitsministeeriumis ja aastatel 2004–2024 Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikuna, sealhulgas halduskolleegiumi esimehena. Alates 2024. aasta septembrist on ta Riigikohtu kohtunik.

Enne Kaske oli õiguskantsler Ülle Madise. Riigikogu nimetas Ülle Madise õiguskantsleriks 20. jaanuaril 2015 ning ta astus ametisse 31. märtsil 2015. Tema volitused õiguskantslerina lõppesid 12. oktoobril 2026 Vabariigi Presidendi ametisse astumisega.

Enne Kase esitamist pidas president konsultatsioone parlamendierakondade esindajatega.

Toimetaja: Mait Ots

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