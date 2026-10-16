Narva linnavõim hakkab taas välja andma tasuta linnalehte

Narvas hakatakse taas välja andma tasuta linnalehte. Linnavõim väidab, et tegemist on erapooletu infolehega, opositsiooni hinnangul on aga eesmärgiks valimipropaganda.

Eelmine Narva linnaleht lõpetas tegevuse neli aastat tagasi toimunud võimuvahetusega. Nüüd on Keskerakond Narvas taas võimul ja tagasi tuleb ka linnaleht. Võimuliidu arvates on Narvas ilmuvad paberlehed opositsiooni mõju all ja elanikud ei saa linnas toimuvast täielikku ülevaadet.

"Kogu info moonutatakse ja meie linna elanikud saavad, ütleme niimoodi, et mitte valeinfot, aga mitte päris seda, mis toimub linnas päriselt. Meie mõte on selles, et me anname (välja) puhtalt tehnilise lehe, kus me kajastame, mis linnas toimub, mis otsused vastu võetakse," lausus Aleksei Jevgrafov (Keskerakond).

Narva volikogu opositsioon kinnitab, et linnalehe taastamise põhjuseks on vaid lähenevad riigikogu valimised.

"Siin on kohe näha, et inimesed kiirustavad, valimised juba varsti, märtsikuus. Ja kui alustada uuest aastast, siis lihtsalt ei jõua. Mina ikka näen seda kui propagandat, las teevad oma taskust," ütles Jana Kondrašova (fraktsioon Respekt).

Jevgrafovi hinnangul peaks linnaleht poliitilist propagandat vältima ja eeskuju võiks võtta Narva-Jõesuu linnalehest.

"Korralik, väike, puhas, tehniline. Mitte nii, et me hakkame reklaamima mind, linnapead, volikogu esimeest. Ei, sellest me ei räägi üldse. Ma küll ei tahaks, et see oleks propaganda," lausus Jevgrafov.

Narva kohalik meedia linnalehe ilmumises suurt ohtu ei näe, juhul kui see reklaamiturgu solkima ei hakka. Lehe sisu on aga ette teada.

"Ühekülgsed uudised. Hakkame lugema, kui tore elu meil on ja et see muutub aina paremaks ning kui tubli on meie linnavõim," ütles ajalehe Gorod ajakirjanik Roman Vikulov.

Esialgu eraldas volikogu linnalehe ilmumiseks aasta lõpuni 30 000 eurot. Viis aastat tagasi ilmunud linnalehte toetas maksumaksja 145 000 euroga aastas.