Kirde-Eesti linnad kahtlevad kaasava eelarve otstarbekuses. Narva-Jõesuu ei näe sellel enam mõtet, Narvas on ideekorje juba kaks aastat pausile pandud. Inimeste pakutavad ideed on liiga kulukad või üldsõnalised.

Narva-Jõesuu on kaasavat eelarvet teinud juba üheksa korda. 30 000 euro eest aastas on kuurortlinnas remonditud kõnniteid, ehitatud purskkaeve ja paar aastat tagasi rajati piki mereranda looklev Tarkuse rada, mida kaunistavad tuntud inimeste tsitaadid. Samas kinnitab linnavalitsus, et kogukonna aktiivsus kahaneb, ideed korduvad ning tihti pakutakse teostamiseks liiga kulukaid ettevõtmisi.

"Kui mitte igal aastal, siis viimase kolme aasta jooksul oli laua peal üks ja sama ettepanek – teeme kuursaali korda. 30 000 eest loomulikult sa ei tee ju kuursaali korda. Meie hinnangul ilmselge on see, et rahvaeelarve aeg Narva-Jõesuus on läbi, paraku," ütles Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin.

Narva-Jõesuu linnapea arvates võiks kaasava eelarve asemel keskenduda mittetulundusühingute ja seltsingute toetamisele. Narva linn on kaasavale eelarvele kulutanud kuni 300 000 eurot aastas. Paraku osutusid hääletamise võitnud projektid oodatust palju kallimaks ja nende lõpetamiseks raha pole. Paju pargist on valminud vaid esimene etapp, Jõe tänava paadislipp on samuti lõpetamata. Kaks aastat tagasi pani Narva ideekorje pausile. Linnavõimu hinnangul peaks kaasava eelarve summat 10 korda vähendama ja pisematele projektidele keskenduma.

"Seal ongi see probleem, et inimesed on võtnud endale ideeks mingi suure asja, mille juures tulevad riigihankenõudmised, kus tulevad hinnapakkumised. Mina arvan, et siin võiks tõmmata joone vahele, et need, kes ei ole suutnud ära teha, need tuleks ära lõpetada ja peaks uue loogikaga edasi liikuma, sihukeste mõnusate väikeste projektide tegemine," rääkis Narva volikogu esimees Urbo Vaarmann.

Narva-Jõesuu volikogu otsustab kaasava eelarve saatuse oktoobri lõpus, Narva linnavõim lähima nelja kuu jooksul.