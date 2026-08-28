X!

Narva volikogu katsetab oma töö muutmist vaid eestikeelseks

Eesti
Narva linnavolikogu istung
Narva linnavolikogu istung Autor/allikas: Dmitri Fedotkin/ERR
Eesti

Narva volikogu katsetab taas volikogu töö muutmist vaid eestikeelseks. Peamiseks küsimuseks on volikogu liikmete jaoks see, kuidas lahendada volikogu arutelude vahendamine linnaelanikele, kellest enamik ei valda riigikeelt.

Narva volikogu viimasel istungil räägiti üle pika aja peamiselt vaid eesti keeles. Ühed tegid seda soravalt, teised lugesid teksti paberilt maha. Asi jõudis selleni, et eelmine volikogu esimees Mihhail Stalnuhhin palus opositsioonikaaslastel lõpetada ettekandjate kiusamine eestikeelsete küsimustega, millest nood aru ei saanud.

Eestikeelseks on proovitud Narva volikogu tööd teha varemgi, kuid seni erilise eduta.

"Tegelikult on vahepeal olnud 2022. aastal isegi niimoodi, et kohapeal oli tõlk, kes sünkroontõlkes kohapeal tõlkis ja volikogu liikmed hüüdsid vahele: "Ei, see ei ole nii!" Ja see toona ka ei vastanud tegelikult keeleseaduse mõttele ja see eksperiment lõppes. Nii et proovitud on erinevaid mudeleid, aga see ikkagi on tagasi kukkunud kakskeelse volikogu formaati," rääkis Narva opositsiooni liige Katri Raik (fraktsioon Respekt).

Vene keeleta ei saanud neljapäevaselgi volikogu istungil.

"Nägite ju ise, et volikogu esimees läks vahepeal vene keelele ise üle. Sest ta pidi kuidagi oma aseesimehele selgitama, mis saalis üldse toimub. Nii et noh, täna sai ikka tõsiselt nalja," vahendas istungimuljeid Stalnuhhin saadikurühmast Narva 2.0.

Narva volikogu esimehe Urbo Vaarmanni (Plaan B Narva) sõnul viskasid võimuliidu esindajad isekeskis nalja, et mõelda ka ei tohi enam vene keeles. "Sellepärast et niipea, kui sa hakkad mõtlema... Noh, minul ei ole see probleem, aga sa oled harjunud mingite inimestega kuidagi suhtlema ja mul tuli üks väike apsakas sisse. Õnneks volikogu liikmed märkasid seda kohe ja nagu oli kuulda, siis olid kerged muiged näol, eks ole. Aga ei, püüame, pingutame ja tegelikult on volinikud väga hästi hakkama saanud," rääkis Vaarmann.

Narva volikogus otsitakse lahendust, kuidas väiksemate kuludega teha nii, et volikogu veebiülekanded oleks tõlgitud vene keelde.

Narva koalitsiooni keskerakondlasest liige Vladimir Aret nentis, et keeruline ei ole mitte volikogu liikmetel, vaid Narva elanikel. "Kuidas nad saavad kõikidest aruteludest aru ja kuidas seda kommunikeerida?"

Katri Raigi arvestuste kohaselt on 31-liikmelises Narva volikogus vaid kahe saadiku kodukeel eesti keel. Samas on kuus-seitse saadikut, kel on ilma kõrvalise abita keeruline riigikeelest aru saada ning kelle jaoks volikogu istungid on omamoodi keeletunnid.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

uus hooaeg

muusikaelamus

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:43

Solberg Paraguay rallist: vihm võib olud väga keeruliseks muuta

15:30

Kaitseministeeriumi hinnangul on Venemaal raskusi strateegilise taristu kaitsel

15:30

Narva volikogu püüab muuta volikogu töö eestikeelseks

15:30

Võrumaa ühistranspordi muudatused eiravad hõreasustust

15:24

Sügis toob EMTA lavale noored interpreedid ja rahvusvahelised koostööprojektid

15:23

Muusik Arno Tamm: ansambel Paabel ammutab inspiratsiooni arhiivides uidates

15:20

Raadiouudised (28.08.2026 15:00:00)

15:14

Messi saab Miamis uue peatreeneri kunagise koondisekaaslase näol

15:11

Ceutas eskaleerus migrandikriis avaliku korra kriisiks

14:54

Režissöör Ivan Pavljutškov: "Morten" peab eelkõige puudutama noori

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

27.08

Draamateater lõpetas Oliver Reimanniga lepingu

27.08

WSJ: Venemaa ja Ukraina õhusõda on jõudnud uude etappi

27.08

Ilves taunib anonüümsetel allikatel põhinevaid jutte Venemaa peatsest rünnakust

27.08

Nepali mudavoolus võis kadunuks jääda ka kaks eestlast Uuendatud

13:03

Ukraina ründas Venemaa üht suurimat naftakäitist Jaroslavlis Uuendatud

27.08

Trump: Venemaa ei kavatse NATO territooriumeid rünnata

07:28

Raskused töö leidmisel sunnivad tuhandeid vanemaealisi varem pensionile

12:17

Suri Norra kuningas Harald V Uuendatud

27.08

Ukraina teatel plaanib Venemaa mobiliseerida 600 000 inimest

07:30

NYT: Ratcliffe püüdis Moskvas käies veenda Venemaad rahukõnelusi alustama

ilmateade

SPORT

15:43

Solberg Paraguay rallist: vihm võib olud väga keeruliseks muuta

15:14

Messi saab Miamis uue peatreeneri kunagise koondisekaaslase näol

14:44

UEFA tahab Infantino vastu kriminaalasja algatada

14:18

Ultrajooks meelitab Eesti meistrivõistlustele uusi tegijaid

loe: kultuur

15:24

Sügis toob EMTA lavale noored interpreedid ja rahvusvahelised koostööprojektid

14:54

Režissöör Ivan Pavljutškov: "Morten" peab eelkõige puudutama noori

13:32

Galerii: Hop galeriis avati kaasaegse ehtekunsti grupinäitus

12:56

Eesti Kunstimuuseumisse jõudis Ülle Meistri pärijate mahukas annetus

loe: eeter

15:23

Muusik Arno Tamm: ansambel Paabel ammutab inspiratsiooni arhiivides uidates

13:53

Loomaõiguslane: loomi ei tohiks kohelda asjadena

12:52

Disainer Tanel Veenre: kaelarätt on mõnus igapäevane luksus

12:15

Steven-Hristo Evestus: suveteatris on oluline publikut kõnetav kohavalik

Raadiouudised

12:55

Nädalavahetusel on oodata vihmast ilma

12:55

Norra soovib jätkata nafta- ja gaasiuuringuid Barentsi meres

12:50

Eesti filmitootjad said uue filmiekspordi kiirendi

12:20

Raadiouudised (28.08.2026 12:00:00)

09:50

Prantsusmaa tähistab Sophie Adenot’ avakosmosesse väljumist

09:45

Kikeperas algavad taas soometsade taastamistööd

09:40

Ligi 9000 inimest on kasutanud paindliku pensioni võimalust

09:35

Pärastlõunal võib vihma sadada

09:20

Raadiouudised (28.08.2026 09:00:00)

27.08

Rahandusministeerium prognoosib tänavuseks majanduskasvuks 2,5 protsenti

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo