Narva volikogu katsetab oma töö muutmist vaid eestikeelseks

Narva volikogu viimasel istungil räägiti üle pika aja peamiselt vaid eesti keeles. Ühed tegid seda soravalt, teised lugesid teksti paberilt maha. Asi jõudis selleni, et eelmine volikogu esimees Mihhail Stalnuhhin palus opositsioonikaaslastel lõpetada ettekandjate kiusamine eestikeelsete küsimustega, millest nood aru ei saanud.

Eestikeelseks on proovitud Narva volikogu tööd teha varemgi, kuid seni erilise eduta.

"Tegelikult on vahepeal olnud 2022. aastal isegi niimoodi, et kohapeal oli tõlk, kes sünkroontõlkes kohapeal tõlkis ja volikogu liikmed hüüdsid vahele: "Ei, see ei ole nii!" Ja see toona ka ei vastanud tegelikult keeleseaduse mõttele ja see eksperiment lõppes. Nii et proovitud on erinevaid mudeleid, aga see ikkagi on tagasi kukkunud kakskeelse volikogu formaati," rääkis Narva opositsiooni liige Katri Raik (fraktsioon Respekt).

Vene keeleta ei saanud neljapäevaselgi volikogu istungil.

"Nägite ju ise, et volikogu esimees läks vahepeal vene keelele ise üle. Sest ta pidi kuidagi oma aseesimehele selgitama, mis saalis üldse toimub. Nii et noh, täna sai ikka tõsiselt nalja," vahendas istungimuljeid Stalnuhhin saadikurühmast Narva 2.0.

Narva volikogu esimehe Urbo Vaarmanni (Plaan B Narva) sõnul viskasid võimuliidu esindajad isekeskis nalja, et mõelda ka ei tohi enam vene keeles. "Sellepärast et niipea, kui sa hakkad mõtlema... Noh, minul ei ole see probleem, aga sa oled harjunud mingite inimestega kuidagi suhtlema ja mul tuli üks väike apsakas sisse. Õnneks volikogu liikmed märkasid seda kohe ja nagu oli kuulda, siis olid kerged muiged näol, eks ole. Aga ei, püüame, pingutame ja tegelikult on volinikud väga hästi hakkama saanud," rääkis Vaarmann.

Narva volikogus otsitakse lahendust, kuidas väiksemate kuludega teha nii, et volikogu veebiülekanded oleks tõlgitud vene keelde.

Narva koalitsiooni keskerakondlasest liige Vladimir Aret nentis, et keeruline ei ole mitte volikogu liikmetel, vaid Narva elanikel. "Kuidas nad saavad kõikidest aruteludest aru ja kuidas seda kommunikeerida?"

Katri Raigi arvestuste kohaselt on 31-liikmelises Narva volikogus vaid kahe saadiku kodukeel eesti keel. Samas on kuus-seitse saadikut, kel on ilma kõrvalise abita keeruline riigikeelest aru saada ning kelle jaoks volikogu istungid on omamoodi keeletunnid.