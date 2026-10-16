Laupäeval liiguvad vihmasajud üle Eesti

Öö vastu laupäeva toob Lääne- ja Põhja-Eestisse kohatisi hoovihmasid, laupäeval liigub aga sadu Loode-Eestist kagu suunal üle maa. Tuul on enamasti mõõduka tugevusega, õhtul rannikul tugevneb.

Öö vastu laupäeva tuleb Lääne- ja Põhja-Eestis pilves selgimistega ja kohati võib sadada hoovihma, Kagu-Eestis on pilvi vähem ja ilm on sajuta. Paiguti tekib udu. Puhub lõuna- ja edelatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ning sooja on 7 kuni 12, Kagu-Eestis 3 kuni 6 kraadi.

Hommik pilvkattesse muutusi ei too ehk Lääne- ja Põhja-Eestis on ilm endiselt pilves selgimistega, Kagu-Eestis selgem ning saartel ja looderannikul sajab kohati vihma. Puhub mõõdukas lõuna- ja edelatuul ning õhusoe jääb Lääne-Eestis ja rannikul vahemikku 8 kuni 12 kraadi, mujal on 3 kuni 7 kraadi.

Päeval liigub vihmasadu saartelt ja Loode-Eestist ida-kagu suunas. Puhub lõuna- ja edelatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis, ennelõunal pöördub tuul saartelt alates järk-järgult põhja ja õhtuks tugevneb. Sooja on 10 kuni 14 kraadi.

Pühapäeva öösel loode poolt alates pilvisus hõreneb ja sadu järk-järgult lakkab, ning päev on sajuta. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul ning öösel on 2 kuni 10, päeval 8 kuni 12 kraadi.

Prognoos esmaspäevaks ja teisipäevaks lubab peamiselt selget taevast ja sajuta ilma, kuid jahedamaid öid. Õhutemperatuur võib siis langeda kohati -2, -3 kraadini, samas rannikul on veel kuni 9 kraadi sooja. Päeva keskmine õhusoe jääb 9 kraadi juurde.

Ka kolmapäev tuleb olulise sajuta, öö püsib jahe ning päevane õhutemperatuur tõuseb kuni 13 kraadini.