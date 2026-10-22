Reedel tuleb kuni 14 kraadi sooja

Reedest ilma mõjutab madalrõhulohk, mis liigub Läänemerelt Baltimaade kohale. Öö on peamiselt sajuta, kuid päeva jooksul levib vihm saartelt aegamööda mandrile. Kagu- ja idatuul on üsna tuntav ja päevamaksimum tõuseb kuni 14 kraadini.

Ööl vastu reedet pilvisus tiheneb, kuid ilm on peamiselt sajuta. Puhub mõõdukas kagu- ja idatuul, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhusoe jääb vahemikku 3 kuni 8, saartel 9 kuni 12 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega ja peamiselt sajuta. Puhub kagu- ja idatuul 3-9, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis ja sooja on 5 kuni 9, saartel 8 kuni 12 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega. Keskpäeva paiku jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb õhtuks üle maa. Puhub kagu- ja idatuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul saartel edelasse ja nõrgeneb. Sooja on 9 kuni 13 kraadi.

Laupäeva öösel sajab paljudes kohtades vihma. Hommikuks tihedam sadu eemaldub ning päeval suuremat sadu ei tule. Küll aga tugevneb õhtuks kagutuul. Sooja on öösel 9 kuni 11, päeval 9 kuni 13 kraadi.

Pühapäev tuleb olulise sajuta, aga vihmasemaks läheb õhtul, mil saartele ja läänerannikule saabuvad uued vihmapilved. Ja kagutuul võtab tuure üles. Õhtul võib tuul puhuda saartel kuni 23 meetrit sekundis.

Esmaspäev tuleb tugeva lõuna- ja edelatuulega ja vihmahoogudega. Teisipäeval on sajuhooge öösel laialdasemalt, päeval kohati ning tugevam tuul nõrgeneb pärastlõunaks. Ja keskmine õhusoe püsib öösel 7-8 kraadi juures, päeval on 8 kuni 12 kraadi.